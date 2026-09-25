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Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище купить с доставкой в Москве
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Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище

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Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - фото 1
Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - фото 2
Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - фото 3
Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - фото 4
Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - фото 5
Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - фото 6
Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - фото 7
Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - фото 8
Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - фото 9
Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - фото 10
Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - фото 1
  • Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - фото 2
  • Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - фото 3
  • Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - фото 4
  • Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - фото 5
  • Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - фото 6
  • Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - фото 7
  • Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - фото 8
  • Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - фото 9
  • Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - фото 10
  • Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744065
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище
820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
390
Ширина лезвия, мм
117
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х17х3
Вес, кг.
1.16

Описание товара Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище

Кованый плотницкий топор Denzel 21633 с буковым топорищем и рабочей частью весом 800 г предназначен для рубки и тесания древесины. Выдерживает высокие нагрузки, поэтому идеально подходит для работы в тяжелых условиях.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — голова топора изготовлена из высокоуглеродистой стали и закалена до твердости 50-55 HRC.
  • Надежная защита от коррозии — на головку нанесено черное эмалевое покрытие.
  • Прочность и долговечность — буковая рукоятка расклинена и дополнительно зафиксирована эпоксидным клеем, что обеспечивает надежную фиксацию головки и в целом надежность всего инструмента.
  • Стойкость к рассыханию и воздействию влаги — топорище покрыто защитным лаком.
  • Комфортная работа — инструмент отличается сбалансированной эргономичной формой и весом.

Отзывы о товаре Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
390
Ширина лезвия, мм
117
Страна производитель
Китай
Описание

Кованый плотницкий топор Denzel 21633 с буковым топорищем и рабочей частью весом 800 г предназначен для рубки и тесания древесины. Выдерживает высокие нагрузки, поэтому идеально подходит для работы в тяжелых условиях.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — голова топора изготовлена из высокоуглеродистой стали и закалена до твердости 50-55 HRC.
  • Надежная защита от коррозии — на головку нанесено черное эмалевое покрытие.
  • Прочность и долговечность — буковая рукоятка расклинена и дополнительно зафиксирована эпоксидным клеем, что обеспечивает надежную фиксацию головки и в целом надежность всего инструмента.
  • Стойкость к рассыханию и воздействию влаги — топорище покрыто защитным лаком.
  • Комфортная работа — инструмент отличается сбалансированной эргономичной формой и весом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор DENZEL 21633, 800 г, кованый, буковое топорище - стоимость товара 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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