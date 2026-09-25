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Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват купить с доставкой в Москве
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Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват

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Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 1
Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 2
Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 3
Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 4
Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 5
Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 6
Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 7
Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 1
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 2
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 3
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 4
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 5
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 6
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 7
  • Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744056
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват
830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
191
Ширина лезвия, мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х12х2
Вес, г.
950

Описание товара Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват

Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват

Отзывы о товаре Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
191
Ширина лезвия, мм
80
Страна производитель
Китай
Описание
Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор цельнометаллический DENZEL 21510, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка, прямой хват - стоимость товара 830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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