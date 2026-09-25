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Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм купить с доставкой в Москве
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Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм

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Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 1
Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 2
Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 3
Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 4
Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 5
Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 6
Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 7
Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 8
Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 9
Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 10
Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 11
Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 12
Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 13
Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 1
  • Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 2
  • Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 3
  • Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 4
  • Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 5
  • Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 6
  • Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 7
  • Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 8
  • Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 9
  • Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 10
  • Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 11
  • Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 12
  • Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 13
  • Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
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В наличии
Код товара: 744053
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Колун - 1 штЗащитный кожух - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
710
Ширина лезвия, мм
95
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
76х24х5
Вес, кг.
2.6

Описание товара Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм

Колун Denzel F17 21438 массой 2500 г, с двухкомпонентной рукояткой длиной 710 мм, предназначен для колки дров. Позволяет наносить сильные удары, утолщенное с двух сторон полотно легко раскалывает поленья. Надежная монолитная конструкция выдерживает интенсивную эксплуатацию без риска поломки. Колун будет полезен на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность — голова изготовлена из высококачественной стали 60 методом ковки и выдерживает динамические нагрузки.
  • Износостойкость — полотно прошло зонную закалку токами высокой частоты до твердости 51-56 HRC, прецизионная заточка лезвия выполнена на станке с ЧПУ, поэтому колун сохраняет рабочие свойства в течение длительного времени.
  • Надежная защита от разрушения — рабочая часть фосфатирована.
  • Долговечность — рукоятка из армированного полиамида отличается прочностью и не разрушается под воздействием влаги и ультрафиолетового излучения.
  • Морозоустойчивость — инструмент можно использовать при температуре до -40 °C.
  • Безопасное хранение и транспортировка — колун поставляется с защитным кожухом для лезвия.
  • Возможность подвесного хранения — в рукоятке предусмотрено отверстие.

Отзывы о товаре Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Колун - 1 штЗащитный кожух - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
710
Ширина лезвия, мм
95
Страна производитель
Тайвань
Описание

Колун Denzel F17 21438 массой 2500 г, с двухкомпонентной рукояткой длиной 710 мм, предназначен для колки дров. Позволяет наносить сильные удары, утолщенное с двух сторон полотно легко раскалывает поленья. Надежная монолитная конструкция выдерживает интенсивную эксплуатацию без риска поломки. Колун будет полезен на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность — голова изготовлена из высококачественной стали 60 методом ковки и выдерживает динамические нагрузки.
  • Износостойкость — полотно прошло зонную закалку токами высокой частоты до твердости 51-56 HRC, прецизионная заточка лезвия выполнена на станке с ЧПУ, поэтому колун сохраняет рабочие свойства в течение длительного времени.
  • Надежная защита от разрушения — рабочая часть фосфатирована.
  • Долговечность — рукоятка из армированного полиамида отличается прочностью и не разрушается под воздействием влаги и ультрафиолетового излучения.
  • Морозоустойчивость — инструмент можно использовать при температуре до -40 °C.
  • Безопасное хранение и транспортировка — колун поставляется с защитным кожухом для лезвия.
  • Возможность подвесного хранения — в рукоятке предусмотрено отверстие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колун DENZEL 21438, F17, 2500 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - данный товар вы можете купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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