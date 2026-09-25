Top.Mail.Ru
Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 1
Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 2
Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 3
Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 4
Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 5
Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 6
Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 7
Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 8
Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 9
Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 10
Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 11
Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 12
Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 1
  • Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 2
  • Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 3
  • Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 4
  • Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 5
  • Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 6
  • Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 7
  • Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 8
  • Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 9
  • Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 10
  • Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 11
  • Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 12
  • Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744052
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм
2 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Топор-колун - 1 штЗащитный кожух - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
710
Ширина лезвия, мм
87
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
76х24х4
Вес, кг.
2.2

Описание товара Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм

Топор-колун Denzel F12 21436 массой 2000 г, с двухкомпонентной рукояткой длиной 710 мм, предназначен для рубки и тесания древесины, также может использоваться для раскалывания поленьев и заготовки дров. Надежная монолитная конструкция выдерживает интенсивную эксплуатацию без риска поломки. Топор будет полезен на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность — голова изготовлена из высококачественной стали 60 методом ковки и выдерживает динамические нагрузки.
  • Износостойкость — полотно прошло зонную закалку токами высокой частоты до твердости 51-56 HRC, прецизионная заточка лезвия выполнена на станке с ЧПУ, поэтому топор сохраняет рабочие свойства в течение длительного времени.
  • Надежная защита от разрушения — рабочая часть фосфатирована.
  • Долговечность — рукоятка из армированного полиамида отличается прочностью и не разрушается под воздействием влаги и ультрафиолетового излучения.
  • Морозоустойчивость — топор можно использовать при температуре до -40 °C.
  • Безопасное хранение и транспортировка — топор-колун поставляется с защитным кожухом для лезвия.
  • Возможность подвесного хранения — в рукоятке предусмотрено отверстие.

Отзывы о товаре Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Топор-колун - 1 штЗащитный кожух - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
710
Ширина лезвия, мм
87
Страна производитель
Тайвань
Описание

Топор-колун Denzel F12 21436 массой 2000 г, с двухкомпонентной рукояткой длиной 710 мм, предназначен для рубки и тесания древесины, также может использоваться для раскалывания поленьев и заготовки дров. Надежная монолитная конструкция выдерживает интенсивную эксплуатацию без риска поломки. Топор будет полезен на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность — голова изготовлена из высококачественной стали 60 методом ковки и выдерживает динамические нагрузки.
  • Износостойкость — полотно прошло зонную закалку токами высокой частоты до твердости 51-56 HRC, прецизионная заточка лезвия выполнена на станке с ЧПУ, поэтому топор сохраняет рабочие свойства в течение длительного времени.
  • Надежная защита от разрушения — рабочая часть фосфатирована.
  • Долговечность — рукоятка из армированного полиамида отличается прочностью и не разрушается под воздействием влаги и ультрафиолетового излучения.
  • Морозоустойчивость — топор можно использовать при температуре до -40 °C.
  • Безопасное хранение и транспортировка — топор-колун поставляется с защитным кожухом для лезвия.
  • Возможность подвесного хранения — в рукоятке предусмотрено отверстие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор-колун DENZEL 21436, F12, 2000 гр, двухкомпонентная рукоятка, 710 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2880 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...