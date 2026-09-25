Топор-колун DENZEL 21430, F3, 640 гр, двухкомпонентная рукоятка, 320 мм
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Характеристики
Описание товара Топор-колун DENZEL 21430, F3, 640 гр, двухкомпонентная рукоятка, 320 мм
Топор-колун Denzel F3 21430 массой 640 г, с двухкомпонентной рукояткой длиной 320 мм, предназначен для рубки и тесания древесины, также может использоваться для раскалывания небольших поленьев. Надежная монолитная конструкция выдерживает интенсивную эксплуатацию без риска поломки. Топор будет полезен на дачном участке, благодаря небольшим размерам его удобно брать с собой в поход, на рыбалку и т.д.
Преимущества
- Прочность — голова изготовлена из высококачественной стали 60 методом ковки и выдерживает динамические нагрузки.
- Износостойкость — полотно прошло зонную закалку токами высокой частоты до твердости 51-56 HRC, прецизионная заточка лезвия выполнена на станке с ЧПУ, поэтому топор сохраняет рабочие свойства в течение длительного времени.
- Надежная защита от разрушения — рабочая часть фосфатирована.
- Долговечность — рукоятка из армированного полиамида отличается прочностью и не разрушается под воздействием влаги и ультрафиолетового излучения.
- Морозоустойчивость — топор можно использовать при температуре до -40 °C.
- Безопасное хранение и транспортировка — топор-колун поставляется с защитным кожухом для лезвия.
- Возможность подвесного хранения — в рукоятке предусмотрено отверстие.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
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Топор-колун Denzel F3 21430 массой 640 г, с двухкомпонентной рукояткой длиной 320 мм, предназначен для рубки и тесания древесины, также может использоваться для раскалывания небольших поленьев. Надежная монолитная конструкция выдерживает интенсивную эксплуатацию без риска поломки. Топор будет полезен на дачном участке, благодаря небольшим размерам его удобно брать с собой в поход, на рыбалку и т.д.
Преимущества
- Прочность — голова изготовлена из высококачественной стали 60 методом ковки и выдерживает динамические нагрузки.
- Износостойкость — полотно прошло зонную закалку токами высокой частоты до твердости 51-56 HRC, прецизионная заточка лезвия выполнена на станке с ЧПУ, поэтому топор сохраняет рабочие свойства в течение длительного времени.
- Надежная защита от разрушения — рабочая часть фосфатирована.
- Долговечность — рукоятка из армированного полиамида отличается прочностью и не разрушается под воздействием влаги и ультрафиолетового излучения.
- Морозоустойчивость — топор можно использовать при температуре до -40 °C.
- Безопасное хранение и транспортировка — топор-колун поставляется с защитным кожухом для лезвия.
- Возможность подвесного хранения — в рукоятке предусмотрено отверстие.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
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