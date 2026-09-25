Топор Matrix 21413, 800 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 450 мм
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб.
В наличии
Код товара: 744047
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860 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х18х2
Вес, кг.
1.22
Описание товара Топор Matrix 21413, 800 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 450 мм
Топор Matrix 21413 длиной 450 мм, с рабочей частью весом 800 г и эргономичной фибергласовой рукояткой, используется для колки дров, заострения колышков, вырубки кустов, рубки сучьев, а также выполнения других работ. Полукруглое лезвие в сочетании с оптимальным соотношением длины и веса упрощает работу. Инструмент используется для решения бытовых задач.
Преимущества
- Долговечность — кованое полотно из прочной стали 45 прошло зонную закалку токами высокой частоты до твердости 50-55 HRC, поэтому долго сохраняет остроту, режущая кромка прошла прецизионную заточку на станке с ЧПУ.
- Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобный хват и не выскальзывает из рук.
- Безопасное хранение и транспортировка — топор поставляется с защитной пластиковой накладкой на лезвии.
- Удобное размещение в зоне хранения — в рукоятке предусмотрено отверстие под подвес.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
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Топор Matrix 21413 длиной 450 мм, с рабочей частью весом 800 г и эргономичной фибергласовой рукояткой, используется для колки дров, заострения колышков, вырубки кустов, рубки сучьев, а также выполнения других работ. Полукруглое лезвие в сочетании с оптимальным соотношением длины и веса упрощает работу. Инструмент используется для решения бытовых задач.
Преимущества
- Долговечность — кованое полотно из прочной стали 45 прошло зонную закалку токами высокой частоты до твердости 50-55 HRC, поэтому долго сохраняет остроту, режущая кромка прошла прецизионную заточку на станке с ЧПУ.
- Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобный хват и не выскальзывает из рук.
- Безопасное хранение и транспортировка — топор поставляется с защитной пластиковой накладкой на лезвии.
- Удобное размещение в зоне хранения — в рукоятке предусмотрено отверстие под подвес.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор Matrix 21413, 800 г, эргономичная фибергласовая рукоятка, 450 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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