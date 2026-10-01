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Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг купить с доставкой в Москве
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Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг

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Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 1
Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 2
Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 3
Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 4
Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 5
Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 6
Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 7
Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 8
Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 9
Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 10
Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 11
Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Max ширина захвата, мм
300
Грузоподъемность, кг
80
Материал
сталь
  • Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 1
  • Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 2
  • Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 3
  • Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 4
  • Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 5
  • Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 6
  • Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 7
  • Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 8
  • Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 9
  • Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 10
  • Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 11
  • Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743978
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Max ширина захвата, мм
300
Грузоподъемность, кг
80
Материал
сталь
Комплектация
Захват бордюрного камня ручной - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.03х0.29х0.18
Вес, кг.
5.47

Описание товара Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг

Ручной захват для бордюрного камня Сибртех 18161 — удобный и надежный инструмент, применяемый для установки дорожных бордюров, поребриков, бортового камня массой до 80 кг. Ширина захвата регулируется и может достигать 300 мм, что облегчает работу со стройматериалами разного размера.

Преимущества

  • Функциональность — инструмент оснащен кольцами для захвата специальной техникой.
  • Надежность — инструмент изготовлен из прочной стали и выдерживает высокие нагрузки без риска поломки.
  • Комфортная работа — прорезиненные рукоятки не выскальзывают из рук.



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Отзывы о товаре Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Max ширина захвата, мм
300
Грузоподъемность, кг
80
Материал
сталь
Комплектация
Захват бордюрного камня ручной - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Ручной захват для бордюрного камня Сибртех 18161 — удобный и надежный инструмент, применяемый для установки дорожных бордюров, поребриков, бортового камня массой до 80 кг. Ширина захвата регулируется и может достигать 300 мм, что облегчает работу со стройматериалами разного размера.

Преимущества

  • Функциональность — инструмент оснащен кольцами для захвата специальной техникой.
  • Надежность — инструмент изготовлен из прочной стали и выдерживает высокие нагрузки без риска поломки.
  • Комфортная работа — прорезиненные рукоятки не выскальзывают из рук.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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