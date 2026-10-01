Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Max ширина захвата, мм
300
Грузоподъемность, кг
80
Материал
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743978
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Max ширина захвата, мм
300
Грузоподъемность, кг
80
Материал
сталь
Комплектация
Захват бордюрного камня ручной - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.03х0.29х0.18
Вес, кг.
5.47
Описание товара Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг
Ручной захват для бордюрного камня Сибртех 18161 — удобный и надежный инструмент, применяемый для установки дорожных бордюров, поребриков, бортового камня массой до 80 кг. Ширина захвата регулируется и может достигать 300 мм, что облегчает работу со стройматериалами разного размера.
Преимущества
- Функциональность — инструмент оснащен кольцами для захвата специальной техникой.
- Надежность — инструмент изготовлен из прочной стали и выдерживает высокие нагрузки без риска поломки.
- Комфортная работа — прорезиненные рукоятки не выскальзывают из рук.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
СИБРТЕХ
Max ширина захвата, мм
300
Грузоподъемность, кг
80
Материал
сталь
Комплектация
Захват бордюрного камня ручной - 1 шт
Страна производитель
Россия
Ручной захват для бордюрного камня Сибртех 18161 — удобный и надежный инструмент, применяемый для установки дорожных бордюров, поребриков, бортового камня массой до 80 кг. Ширина захвата регулируется и может достигать 300 мм, что облегчает работу со стройматериалами разного размера.
Преимущества
- Функциональность — инструмент оснащен кольцами для захвата специальной техникой.
- Надежность — инструмент изготовлен из прочной стали и выдерживает высокие нагрузки без риска поломки.
- Комфортная работа — прорезиненные рукоятки не выскальзывают из рук.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Захват бордюрного камня ручной до СИБРТЕХ 18161, 300 мм, 80 кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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