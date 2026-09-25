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Пила двуручная Мир Инструмента 23437, 1250 мм, деревянные рукоятки (Ижевск) купить с доставкой в Москве
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Пила двуручная Мир Инструмента 23437, 1250 мм, деревянные рукоятки (Ижевск)

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Пила двуручная Мир Инструмента 23437, 1250 мм, деревянные рукоятки (Ижевск) - фото 1
Пила двуручная Мир Инструмента 23437, 1250 мм, деревянные рукоятки (Ижевск) - фото 2
Пила двуручная Мир Инструмента 23437, 1250 мм, деревянные рукоятки (Ижевск) - фото 3
Пила двуручная Мир Инструмента 23437, 1250 мм, деревянные рукоятки (Ижевск) - фото 4
Пила двуручная Мир Инструмента 23437, 1250 мм, деревянные рукоятки (Ижевск) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
пила двуручная
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
деревянный
  • Пила двуручная Мир Инструмента 23437, 1250 мм, деревянные рукоятки (Ижевск) - фото 1
  • Пила двуручная Мир Инструмента 23437, 1250 мм, деревянные рукоятки (Ижевск) - фото 2
  • Пила двуручная Мир Инструмента 23437, 1250 мм, деревянные рукоятки (Ижевск) - фото 3
  • Пила двуручная Мир Инструмента 23437, 1250 мм, деревянные рукоятки (Ижевск) - фото 4
  • Пила двуручная Мир Инструмента 23437, 1250 мм, деревянные рукоятки (Ижевск) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743944
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пила двуручная Мир Инструмента 23437, 1250 мм, деревянные рукоятки (Ижевск)
1 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Тип товара
пила двуручная
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
деревянный
Длина, мм
250
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.3х0.2х0.03
Вес, кг.
1.53

Описание товара Пила двуручная Мир Инструмента 23437, 1250 мм, деревянные рукоятки (Ижевск)

Двуручная пила 23437 с полотном длиной 1250 мм и деревянными рукоятками используется для распиловки древесины. С ее помощью можно спиливать деревья и заготавливать дрова. Крупные зубья с двухгранной заточкой и шагом 12 мм обеспечивают быстрый рез. Зубья разведены, поэтому полотно не застревает в древесине, а стружка своевременно удаляется. Пила пригодится для работы на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность и деформационная стойкость — полотно изготовлено из пружинной стали 65Mn.
  • Высокий ресурс — зубья закалены до необходимой твердости, режущая кромка долго сохраняет рабочие свойства.
  • Антикоррозийная защита — на полотно нанесено лаковое покрытие.
  • Надежный хват — деревянные рукоятки не выскальзывают из рук.



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Отзывы о товаре Пила двуручная Мир Инструмента 23437, 1250 мм, деревянные рукоятки (Ижевск)




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Тип товара
пила двуручная
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
деревянный
Длина, мм
250
Страна производитель
Россия
Описание

Двуручная пила 23437 с полотном длиной 1250 мм и деревянными рукоятками используется для распиловки древесины. С ее помощью можно спиливать деревья и заготавливать дрова. Крупные зубья с двухгранной заточкой и шагом 12 мм обеспечивают быстрый рез. Зубья разведены, поэтому полотно не застревает в древесине, а стружка своевременно удаляется. Пила пригодится для работы на дачном участке.

Преимущества

  • Прочность и деформационная стойкость — полотно изготовлено из пружинной стали 65Mn.
  • Высокий ресурс — зубья закалены до необходимой твердости, режущая кромка долго сохраняет рабочие свойства.
  • Антикоррозийная защита — на полотно нанесено лаковое покрытие.
  • Надежный хват — деревянные рукоятки не выскальзывают из рук.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила двуручная Мир Инструмента 23437, 1250 мм, деревянные рукоятки (Ижевск) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1820 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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