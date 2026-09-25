Пила двуручная Мир Инструмента 23435, 1000 мм, деревянные рукоятки (Ижевск)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пила двуручная Мир Инструмента 23435, 1000 мм, деревянные рукоятки (Ижевск)
Двуручная пила 23435 с полотном длиной 1000 мм и деревянными рукоятками используется для распиловки древесины. С ее помощью можно спиливать деревья и заготавливать дрова. Крупные зубья с двухгранной заточкой и шагом 12 мм обеспечивают быстрый рез. Зубья разведены, поэтому полотно не застревает в древесине, а стружка своевременно удаляется. Пила пригодится для работы на дачном участке.
Преимущества
- Прочность и деформационная стойкость — полотно изготовлено из пружинной стали 65Mn.
- Высокий ресурс — зубья закалены до необходимой твердости, режущая кромка долго сохраняет рабочие свойства.
- Антикоррозийная защита — на полотно нанесено лаковое покрытие.
- Надежный хват — деревянные рукоятки не выскальзывают из рук.
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Двуручная пила 23435 с полотном длиной 1000 мм и деревянными рукоятками используется для распиловки древесины. С ее помощью можно спиливать деревья и заготавливать дрова. Крупные зубья с двухгранной заточкой и шагом 12 мм обеспечивают быстрый рез. Зубья разведены, поэтому полотно не застревает в древесине, а стружка своевременно удаляется. Пила пригодится для работы на дачном участке.
Преимущества
- Прочность и деформационная стойкость — полотно изготовлено из пружинной стали 65Mn.
- Высокий ресурс — зубья закалены до необходимой твердости, режущая кромка долго сохраняет рабочие свойства.
- Антикоррозийная защита — на полотно нанесено лаковое покрытие.
- Надежный хват — деревянные рукоятки не выскальзывают из рук.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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