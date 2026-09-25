Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
В наличии
Код товара: 743910
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Длина рукояти, мм
430
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х16х3
Вес, кг.
1.15
Описание товара Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP
Кованый топор Denzel 21887 американского типа, с полотном весом 900 г и буковой рукояткой, предназначен для рубки и тесания древесины любых пород. Подходит для бытового и профессионального применения, также будет полезен любителям походов, охотникам и рыболовам — благодаря компактным размерам топор удобно брать с собой.
Преимущества
- Высокий показатель прочности — полотно выполнено из высокоуглеродистой стали HCS методом ковки и прошло зонную закалку до твердости 50-55 HRC, поэтому успешно выдерживает динамические нагрузки.
- Прочность — топорище изготовлено из твердой древесины бука и покрыто защитным лаком для предотвращения рассыхания и разбухания.
- Экологичность — инструмент соответствует стандартам системы «Лесной эталон», для изготовления топорища использована древесина из сертифицированных лесов, полностью соблюдены требования, направленные на сохранение экологически ценных лесов.
- Удобная работа — лазерный прожиг места хвата обеспечивает противоскользящий эффект.
- Малый вес полотна 900 г — длительная работа не вызывает ощущение усталости.
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Кованый топор Denzel 21887 американского типа, с полотном весом 900 г и буковой рукояткой, предназначен для рубки и тесания древесины любых пород. Подходит для бытового и профессионального применения, также будет полезен любителям походов, охотникам и рыболовам — благодаря компактным размерам топор удобно брать с собой.
Преимущества
- Высокий показатель прочности — полотно выполнено из высокоуглеродистой стали HCS методом ковки и прошло зонную закалку до твердости 50-55 HRC, поэтому успешно выдерживает динамические нагрузки.
- Прочность — топорище изготовлено из твердой древесины бука и покрыто защитным лаком для предотвращения рассыхания и разбухания.
- Экологичность — инструмент соответствует стандартам системы «Лесной эталон», для изготовления топорища использована древесина из сертифицированных лесов, полностью соблюдены требования, направленные на сохранение экологически ценных лесов.
- Удобная работа — лазерный прожиг места хвата обеспечивает противоскользящий эффект.
- Малый вес полотна 900 г — длительная работа не вызывает ощущение усталости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 900 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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