Top.Mail.Ru
Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - фото 1
Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - фото 2
Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - фото 3
Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - фото 4
Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - фото 5
Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - фото 6
Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - фото 7
Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - фото 8
Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - фото 9
Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - фото 10
Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - фото 1
  • Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - фото 2
  • Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - фото 3
  • Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - фото 4
  • Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - фото 5
  • Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - фото 6
  • Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - фото 7
  • Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - фото 8
  • Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - фото 9
  • Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - фото 10
  • Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743910
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Топор - 1 шт
Длина рукояти, мм
430
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х16х3
Вес, кг.
1.15

Описание товара Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP

Кованый топор Denzel 21887 американского типа, с полотном весом 900 г и буковой рукояткой, предназначен для рубки и тесания древесины любых пород. Подходит для бытового и профессионального применения, также будет полезен любителям походов, охотникам и рыболовам — благодаря компактным размерам топор удобно брать с собой.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — полотно выполнено из высокоуглеродистой стали HCS методом ковки и прошло зонную закалку до твердости 50-55 HRC, поэтому успешно выдерживает динамические нагрузки.
  • Прочность — топорище изготовлено из твердой древесины бука и покрыто защитным лаком для предотвращения рассыхания и разбухания.
  • Экологичность — инструмент соответствует стандартам системы «Лесной эталон», для изготовления топорища использована древесина из сертифицированных лесов, полностью соблюдены требования, направленные на сохранение экологически ценных лесов.
  • Удобная работа — лазерный прожиг места хвата обеспечивает противоскользящий эффект.
  • Малый вес полотна 900 г — длительная работа не вызывает ощущение усталости.

Отзывы о товаре Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Топор - 1 шт
Длина рукояти, мм
430
Страна производитель
Китай
Описание

Кованый топор Denzel 21887 американского типа, с полотном весом 900 г и буковой рукояткой, предназначен для рубки и тесания древесины любых пород. Подходит для бытового и профессионального применения, также будет полезен любителям походов, охотникам и рыболовам — благодаря компактным размерам топор удобно брать с собой.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — полотно выполнено из высокоуглеродистой стали HCS методом ковки и прошло зонную закалку до твердости 50-55 HRC, поэтому успешно выдерживает динамические нагрузки.
  • Прочность — топорище изготовлено из твердой древесины бука и покрыто защитным лаком для предотвращения рассыхания и разбухания.
  • Экологичность — инструмент соответствует стандартам системы «Лесной эталон», для изготовления топорища использована древесина из сертифицированных лесов, полностью соблюдены требования, направленные на сохранение экологически ценных лесов.
  • Удобная работа — лазерный прожиг места хвата обеспечивает противоскользящий эффект.
  • Малый вес полотна 900 г — длительная работа не вызывает ощущение усталости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор кованый DENZEL 21887, 900 г, американский тип, буковая рукоятка, 430мм, EFP - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 900 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...