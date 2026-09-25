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Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм купить с доставкой в Москве
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Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм

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Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 1
Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 2
Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 3
Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 4
Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 5
Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 6
Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 7
Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 8
Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 9
Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 10
Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 11
Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 12
Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
880
Ширина лезвия, мм
65
  • Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 1
  • Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 2
  • Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 3
  • Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 4
  • Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 5
  • Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 6
  • Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 7
  • Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 8
  • Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 9
  • Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 10
  • Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 11
  • Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 12
  • Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743907
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм
2 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
880
Ширина лезвия, мм
65
Комплектация
Колун-кувалда - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х21х7
Вес, кг.
4.12

Описание товара Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм

Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм

Отзывы о товаре Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
880
Ширина лезвия, мм
65
Комплектация
Колун-кувалда - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колун-кувалда DENZEL 21851, 3000 г, кованая, фибергласовая рукоятка c TPR покрытием, 880 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2100 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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