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Кирка-топор DENZEL 21837, 2250 г, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм купить с доставкой в Москве
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Кирка-топор DENZEL 21837, 2250 г, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм

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Кирка-топор DENZEL 21837, 2250 г, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 1
Кирка-топор DENZEL 21837, 2250 г, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 2
Кирка-топор DENZEL 21837, 2250 г, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 3
Кирка-топор DENZEL 21837, 2250 г, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 4
Кирка-топор DENZEL 21837, 2250 г, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 5
Кирка-топор DENZEL 21837, 2250 г, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 6
Кирка-топор DENZEL 21837, 2250 г, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
900
  • Кирка-топор DENZEL 21837, 2250 г, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 1
  • Кирка-топор DENZEL 21837, 2250 г, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 2
  • Кирка-топор DENZEL 21837, 2250 г, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 3
  • Кирка-топор DENZEL 21837, 2250 г, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 4
  • Кирка-топор DENZEL 21837, 2250 г, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 5
  • Кирка-топор DENZEL 21837, 2250 г, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 6
  • Кирка-топор DENZEL 21837, 2250 г, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743902
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кирка-топор DENZEL 21837, 2250 г, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм
1 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
900
Комплектация
Голова - 1 штРукоятка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х10х9
Вес, кг.
3.76

Описание товара Кирка-топор DENZEL 21837, 2250 г, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм

Кирка-топор Denzel 21837 длиной 900 мм, с головой весом 2250 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой, предназначена для земляных работ и демонтажа деревянных конструкций. Подходит для рыхления каменистого, пересохшего земляного и глиняного грунта. Также может использоваться для разрушения старой кирпичной кладки и колки льда. Инструмент будет полезен на строительной площадке и дачном участке.

Преимущества

  • Прочность — рабочая часть изготовлена из стали 65Mn методом ковки и выдерживает ударные нагрузки без риска появления трещин и сколов.
  • Износостойкость — режущие кромки закалены до твердости 45 HRC и заточены.
  • Надежная рукоятка — усиленный фибергласовый стержень значительно увеличивает ее прочность.
  • Комфортная работа — места хвата обрезинены и имеют рельефную поверхность, поэтому рукоятка не выскальзывает из рук.

Отзывы о товаре Кирка-топор DENZEL 21837, 2250 г, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
900
Комплектация
Голова - 1 штРукоятка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Кирка-топор Denzel 21837 длиной 900 мм, с головой весом 2250 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой, предназначена для земляных работ и демонтажа деревянных конструкций. Подходит для рыхления каменистого, пересохшего земляного и глиняного грунта. Также может использоваться для разрушения старой кирпичной кладки и колки льда. Инструмент будет полезен на строительной площадке и дачном участке.

Преимущества

  • Прочность — рабочая часть изготовлена из стали 65Mn методом ковки и выдерживает ударные нагрузки без риска появления трещин и сколов.
  • Износостойкость — режущие кромки закалены до твердости 45 HRC и заточены.
  • Надежная рукоятка — усиленный фибергласовый стержень значительно увеличивает ее прочность.
  • Комфортная работа — места хвата обрезинены и имеют рельефную поверхность, поэтому рукоятка не выскальзывает из рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кирка-топор DENZEL 21837, 2250 г, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - по цене 1520 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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