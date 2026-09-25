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Кирка DENZEL 21834, 1500 г, узкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм купить с доставкой в Москве
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Кирка DENZEL 21834, 1500 г, узкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм

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Кирка DENZEL 21834, 1500 г, узкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 1
Кирка DENZEL 21834, 1500 г, узкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 2
Кирка DENZEL 21834, 1500 г, узкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 3
Кирка DENZEL 21834, 1500 г, узкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 4
Кирка DENZEL 21834, 1500 г, узкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 5
Кирка DENZEL 21834, 1500 г, узкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 6
Кирка DENZEL 21834, 1500 г, узкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 7
Кирка DENZEL 21834, 1500 г, узкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
900
  • Кирка DENZEL 21834, 1500 г, узкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 1
  • Кирка DENZEL 21834, 1500 г, узкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 2
  • Кирка DENZEL 21834, 1500 г, узкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 3
  • Кирка DENZEL 21834, 1500 г, узкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 4
  • Кирка DENZEL 21834, 1500 г, узкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 5
  • Кирка DENZEL 21834, 1500 г, узкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 6
  • Кирка DENZEL 21834, 1500 г, узкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 7
  • Кирка DENZEL 21834, 1500 г, узкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743900
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
900
Комплектация
Голова - 1 штРукоятка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х10х8
Вес, кг.
2.82

Описание товара Кирка DENZEL 21834, 1500 г, узкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм

Кирка Denzel 21834 длиной 900 мм, с узкой рабочей частью, головой весом 1500 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой, предназначена для работы по камню, рыхления каменистого, пересохшего земляного и глиняного грунта. Может использоваться для разрушения старой кирпичной кладки и колки льда. Инструмент будет полезен на строительной площадке и дачном участке.

Преимущества

  • Прочность — рабочая часть изготовлена из стали 65Mn методом ковки и выдерживает ударные нагрузки без риска появления трещин и сколов.
  • Износостойкость — режущие кромки закалены до твердости 45 HRC и заточены.
  • Надежная рукоятка — усиленный фибергласовый стержень значительно увеличивает ее прочность.
  • Комфортная работа — места хвата обрезинены и имеют рельефную поверхность, поэтому рукоятка не выскальзывает из рук.

Отзывы о товаре Кирка DENZEL 21834, 1500 г, узкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
900
Комплектация
Голова - 1 штРукоятка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Кирка Denzel 21834 длиной 900 мм, с узкой рабочей частью, головой весом 1500 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой, предназначена для работы по камню, рыхления каменистого, пересохшего земляного и глиняного грунта. Может использоваться для разрушения старой кирпичной кладки и колки льда. Инструмент будет полезен на строительной площадке и дачном участке.

Преимущества

  • Прочность — рабочая часть изготовлена из стали 65Mn методом ковки и выдерживает ударные нагрузки без риска появления трещин и сколов.
  • Износостойкость — режущие кромки закалены до твердости 45 HRC и заточены.
  • Надежная рукоятка — усиленный фибергласовый стержень значительно увеличивает ее прочность.
  • Комфортная работа — места хвата обрезинены и имеют рельефную поверхность, поэтому рукоятка не выскальзывает из рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кирка DENZEL 21834, 1500 г, узкая, фиберглассовая обрезиненная рукоятка 900 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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