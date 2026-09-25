Кирка Matrix 21830, 1500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 900 мм
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Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
900
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб.
В наличии
Код товара: 743898
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Загружаем...
1 280 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
900
Комплектация
Голова - 1 штРукоятка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х50х5
Вес, кг.
2.55
Описание товара Кирка Matrix 21830, 1500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 900 мм
Кирка Matrix 21830 с головой весом 1500 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой длиной 900 мм применяется для садовых, строительных и демонтажных работ. Длинная рукоятка эргономичной формы позволяет работать двумя руками, не выскальзывает и хорошо амортизирует удар, поэтому инструмент удобен в эксплуатации.
Преимущества
- Высокая прочность — рабочая часть из стали 50, изготовленная по технологии свободной ковки и закаленная до твердости 48-52 HRC, устойчива к ударным нагрузкам.
- Надежная конструкция — голова кирки крепится к рукоятке на «протяг», что исключает ее соскакивание в процессе работы.
- Коррозионная стойкость — на рабочую часть нанесена защитная краска.
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Бренд
MATRIX
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
900
Комплектация
Голова - 1 штРукоятка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Кирка Matrix 21830 с головой весом 1500 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой длиной 900 мм применяется для садовых, строительных и демонтажных работ. Длинная рукоятка эргономичной формы позволяет работать двумя руками, не выскальзывает и хорошо амортизирует удар, поэтому инструмент удобен в эксплуатации.
Преимущества
- Высокая прочность — рабочая часть из стали 50, изготовленная по технологии свободной ковки и закаленная до твердости 48-52 HRC, устойчива к ударным нагрузкам.
- Надежная конструкция — голова кирки крепится к рукоятке на «протяг», что исключает ее соскакивание в процессе работы.
- Коррозионная стойкость — на рабочую часть нанесена защитная краска.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Кирка Matrix 21830, 1500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 900 мм - купить по цене 1280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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