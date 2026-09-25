Кирка Matrix 21829, 1000 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 900 мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кирка Matrix 21829, 1000 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 900 мм
Кирка Matrix 21829 с головой весом 1000 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой длиной 900 мм применяется для садовых, строительных и демонтажных работ. Длинная рукоятка эргономичной формы позволяет работать двумя руками, не выскальзывает и хорошо амортизирует удар, поэтому инструмент удобен в эксплуатации.
Преимущества
- Высокая прочность — рабочая часть из стали 50, изготовленная по технологии свободной ковки и закаленная до твердости 48-52 HRC, устойчива к ударным нагрузкам.
- Надежная конструкция — голова кирки крепится к рукоятке на «протяг», что исключает ее соскакивание в процессе работы.
- Коррозионная стойкость — на рабочую часть нанесена защитная краска.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Кирка Matrix 21829 с головой весом 1000 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой длиной 900 мм применяется для садовых, строительных и демонтажных работ. Длинная рукоятка эргономичной формы позволяет работать двумя руками, не выскальзывает и хорошо амортизирует удар, поэтому инструмент удобен в эксплуатации.
Преимущества
- Высокая прочность — рабочая часть из стали 50, изготовленная по технологии свободной ковки и закаленная до твердости 48-52 HRC, устойчива к ударным нагрузкам.
- Надежная конструкция — голова кирки крепится к рукоятке на «протяг», что исключает ее соскакивание в процессе работы.
- Коррозионная стойкость — на рабочую часть нанесена защитная краска.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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