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Кирка Matrix 21826, MINI, двухплоскостная, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 385 мм купить с доставкой в Москве
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Кирка Matrix 21826, MINI, двухплоскостная, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 385 мм

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Кирка Matrix 21826, MINI, двухплоскостная, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 385 мм - фото 1
Кирка Matrix 21826, MINI, двухплоскостная, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 385 мм - фото 2
Кирка Matrix 21826, MINI, двухплоскостная, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 385 мм - фото 3
Кирка Matrix 21826, MINI, двухплоскостная, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 385 мм - фото 4
Кирка Matrix 21826, MINI, двухплоскостная, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 385 мм - фото 5
Кирка Matrix 21826, MINI, двухплоскостная, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 385 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
385
  • Кирка Matrix 21826, MINI, двухплоскостная, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 385 мм - фото 1
  • Кирка Matrix 21826, MINI, двухплоскостная, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 385 мм - фото 2
  • Кирка Matrix 21826, MINI, двухплоскостная, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 385 мм - фото 3
  • Кирка Matrix 21826, MINI, двухплоскостная, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 385 мм - фото 4
  • Кирка Matrix 21826, MINI, двухплоскостная, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 385 мм - фото 5
  • Кирка Matrix 21826, MINI, двухплоскостная, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 385 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743895
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кирка Matrix 21826, MINI, двухплоскостная, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 385 мм
690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
385
Комплектация
Голова - 1 штРукоятка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х5х4
Вес, г.
760

Описание товара Кирка Matrix 21826, MINI, двухплоскостная, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 385 мм

Двухплоскостная кирка Matrix MINI 21826 с головой весом 500 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой длиной 385 мм применяется для мелких садовых работ. Одна сторона заточена под лопатку и предназначена для разбивания грунта, вторая — под топор, используется для перерубания корней. Инструмент оптимально подходит для работы одной рукой.

Преимущества

  • Высокая прочность — рабочая часть изготовлена из стали 50 по технологии свободной ковки и закалена до твердости 48-52 HRC, поэтому устойчива к ударным нагрузкам.
  • Коррозионная стойкость — на голову кирки нанесена защитная краска.
  • Комфортная работа — обрезиненная рукоятка из фибергласа амортизирует удар, надежно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.

Отзывы о товаре Кирка Matrix 21826, MINI, двухплоскостная, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 385 мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
385
Комплектация
Голова - 1 штРукоятка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Двухплоскостная кирка Matrix MINI 21826 с головой весом 500 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой длиной 385 мм применяется для мелких садовых работ. Одна сторона заточена под лопатку и предназначена для разбивания грунта, вторая — под топор, используется для перерубания корней. Инструмент оптимально подходит для работы одной рукой.

Преимущества

  • Высокая прочность — рабочая часть изготовлена из стали 50 по технологии свободной ковки и закалена до твердости 48-52 HRC, поэтому устойчива к ударным нагрузкам.
  • Коррозионная стойкость — на голову кирки нанесена защитная краска.
  • Комфортная работа — обрезиненная рукоятка из фибергласа амортизирует удар, надежно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кирка Matrix 21826, MINI, двухплоскостная, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 385 мм - стоимость товара 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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