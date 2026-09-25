Кирка-молоток печника и каменщика Matrix 21824, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 385 мм
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Характеристики
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
385
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
В наличии
Код товара: 743894
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
385
Комплектация
Голова - 1 штРукоятка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х5х4
Вес, г.
770
Описание товара Кирка-молоток печника и каменщика Matrix 21824, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 385 мм
Кирка-молоток Matrix 21824 с рабочей частью весом 500 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой длиной 385 мм — инструмент для печников, каменщиков и строителей. Применяется при кладке кирпича для его ровного раскалывания, а также для демонтажа кирпичных и каменных кладок.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рабочая часть выполнена из стали 50 по технологии свободной ковки и закалена до твердости 48-52 HRC, поэтому выдерживает высокие ударные нагрузки.
- Коррозионная стойкость — защитная краска предотвращает разрушение рабочей части под воздействием влаги.
- Комфортное использование — фибергласовая обрезиненная рукоятка гасит вибрации и не выскальзывает из руки, а небольшой вес кирки позволяет долго работать без усталости.
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Бренд
MATRIX
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
обрезиненный пластик с фиберглассовым стержнем
Длина рукояти, мм
385
Комплектация
Голова - 1 штРукоятка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Кирка-молоток Matrix 21824 с рабочей частью весом 500 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой длиной 385 мм — инструмент для печников, каменщиков и строителей. Применяется при кладке кирпича для его ровного раскалывания, а также для демонтажа кирпичных и каменных кладок.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рабочая часть выполнена из стали 50 по технологии свободной ковки и закалена до твердости 48-52 HRC, поэтому выдерживает высокие ударные нагрузки.
- Коррозионная стойкость — защитная краска предотвращает разрушение рабочей части под воздействием влаги.
- Комфортное использование — фибергласовая обрезиненная рукоятка гасит вибрации и не выскальзывает из руки, а небольшой вес кирки позволяет долго работать без усталости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Кирка-молоток печника и каменщика Matrix 21824, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка 385 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 700 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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