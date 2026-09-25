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Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм купить с доставкой в Москве
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Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм

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Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 1
Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 2
Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 3
Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 4
Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 5
Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 6
Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 7
Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
700
  • Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 1
  • Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 2
  • Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 3
  • Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 4
  • Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 5
  • Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 6
  • Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 7
  • Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743893
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм
1 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
700
Комплектация
Колун - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х67х6
Вес, кг.
3.3

Описание товара Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм

Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм

Отзывы о товаре Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
700
Комплектация
Колун - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колун Matrix 21821, 2700 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - данный товар вы можете купить по цене 1580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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