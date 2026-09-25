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Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 900 мм купить с доставкой в Москве
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Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 900 мм

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Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 900 мм - фото 1
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 900 мм - фото 2
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 900 мм - фото 3
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 900 мм - фото 4
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 900 мм - фото 5
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 900 мм - фото 6
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 900 мм - фото 7
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 900 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
900
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 900 мм - фото 1
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 900 мм - фото 2
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 900 мм - фото 3
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 900 мм - фото 4
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 900 мм - фото 5
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 900 мм - фото 6
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 900 мм - фото 7
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 900 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743892
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 900 мм
2 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
900
Комплектация
Колун - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х21х8
Вес, кг.
4.1

Описание товара Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 900 мм

Топор-колун Matrix 21817 длиной 900 мм, с клиновидным полотном весом 3000 г и фибергласовым обрезиненным топорищем, предназначен для колки и рубки древесины. Длинное топорище в сочетании с массивной рабочей частью позволяет наносить сильные удары и справляться с поленьями большого диаметра. Инструмент пригодится для заготовки дров.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — полотно выковано из стали 45 и закалено до твердости 48-50 HRC, режущая кромка долго остается острой.
  • Высокая производительность — рабочая часть утолщена по бокам, что повышает эффективность наносимых ударов.
  • Фибергласовое топорище — рукоять топора выдерживает динамические нагрузки, не разрушается под воздействием внешней среды, а также гасит вибрации, уменьшая отдачу от удара.
  • Комфортная работа — топорище с резиновой накладкой не выскальзывает из рук.

Отзывы о товаре Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 900 мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
900
Комплектация
Колун - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Топор-колун Matrix 21817 длиной 900 мм, с клиновидным полотном весом 3000 г и фибергласовым обрезиненным топорищем, предназначен для колки и рубки древесины. Длинное топорище в сочетании с массивной рабочей частью позволяет наносить сильные удары и справляться с поленьями большого диаметра. Инструмент пригодится для заготовки дров.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — полотно выковано из стали 45 и закалено до твердости 48-50 HRC, режущая кромка долго остается острой.
  • Высокая производительность — рабочая часть утолщена по бокам, что повышает эффективность наносимых ударов.
  • Фибергласовое топорище — рукоять топора выдерживает динамические нагрузки, не разрушается под воздействием внешней среды, а также гасит вибрации, уменьшая отдачу от удара.
  • Комфортная работа — топорище с резиновой накладкой не выскальзывает из рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21817, 3000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 900 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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