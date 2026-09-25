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Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21809, 2000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм купить с доставкой в Москве
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Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21809, 2000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм

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Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21809, 2000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 1
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21809, 2000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 2
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21809, 2000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 3
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21809, 2000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 4
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21809, 2000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 5
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21809, 2000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 6
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21809, 2000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 7
Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21809, 2000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
632
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21809, 2000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 1
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21809, 2000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 2
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21809, 2000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 3
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21809, 2000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 4
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21809, 2000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 5
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21809, 2000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 6
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21809, 2000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 7
  • Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21809, 2000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743890
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21809, 2000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм
1 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
632
Комплектация
Топор - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х20х8
Вес, кг.
2.8

Описание товара Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21809, 2000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм

Топор-колун Matrix 21809 с клиновидным полотном весом 2000 г и фибергласовым двухкомпонентным топорищем длиной 700 мм позволяет не только колоть, но и рубить древесину. Утолщенная по бокам рабочая часть позволяет легко раскалывать бревна и заготовки.

Преимущества

  • Высокая прочность — полотно выковано из стали 45, топорище изготовлено из фибергласа.
  • Износостойкость — режущая кромка закалена до твердости 48–50 HRC.
  • Отверстие в рукоятке — можно дополнительно использовать темляк (шнурок) для удобного подвесного хранения.
  • Комфортная работа — фибергласовое топорище с резиновыми накладками поглощает колебания от ударов, снижая нагрузку на руки, а также обеспечивает надежный хват.

Отзывы о товаре Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21809, 2000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал полотна
сталь 45
Материал рукояти
фиберглас
Длина рукояти, мм
632
Комплектация
Топор - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Топор-колун Matrix 21809 с клиновидным полотном весом 2000 г и фибергласовым двухкомпонентным топорищем длиной 700 мм позволяет не только колоть, но и рубить древесину. Утолщенная по бокам рабочая часть позволяет легко раскалывать бревна и заготовки.

Преимущества

  • Высокая прочность — полотно выковано из стали 45, топорище изготовлено из фибергласа.
  • Износостойкость — режущая кромка закалена до твердости 48–50 HRC.
  • Отверстие в рукоятке — можно дополнительно использовать темляк (шнурок) для удобного подвесного хранения.
  • Комфортная работа — фибергласовое топорище с резиновыми накладками поглощает колебания от ударов, снижая нагрузку на руки, а также обеспечивает надежный хват.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор-колун с клиновидным полотном Matrix 21809, 2000 г, фибергласовое обрезиненное топорище 700 мм - данный товар вы можете купить по цене 1410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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