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Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн купить с доставкой в Москве
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Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн

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Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн - фото 1
Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн - фото 2
Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн - фото 3
Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн - фото 4
Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн - фото 5
Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн - фото 6
Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн - фото 7
Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн - фото 8
Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн - фото 1
  • Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн - фото 2
  • Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн - фото 3
  • Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн - фото 4
  • Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн - фото 5
  • Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн - фото 6
  • Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн - фото 7
  • Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн - фото 8
  • Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743888
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн
780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Комплектация
Топор - 1 шт
Длина рукояти, мм
400
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х18х3
Вес, кг.
1.26

Описание товара Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн

Кованый плотницкий топор Matrix 21698 с весом рабочей части 1000 г имеет эргономичную деревянную рукоятку и пескоструйную обработку полотна. Топор используется при рубке и тесании древесины любых видов пород.

Преимущества

  • Прочность и устойчивость к нагрузкам — голова топора выполнена из углеродистой стали 45, рабочие поверхности закалены до твердости 48-52 HRC
  • Высококачественное топорище — оно выполнено из древесины твердых лиственных пород и покрыто защитным лаком.
  • Небольшие габариты — топор не оказывает сильной нагрузки на руки, его легко транспортировать в походном рюкзаке или небольшой сумке для инструментов.

Отзывы о товаре Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Комплектация
Топор - 1 шт
Длина рукояти, мм
400
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Описание

Кованый плотницкий топор Matrix 21698 с весом рабочей части 1000 г имеет эргономичную деревянную рукоятку и пескоструйную обработку полотна. Топор используется при рубке и тесании древесины любых видов пород.

Преимущества

  • Прочность и устойчивость к нагрузкам — голова топора выполнена из углеродистой стали 45, рабочие поверхности закалены до твердости 48-52 HRC
  • Высококачественное топорище — оно выполнено из древесины твердых лиственных пород и покрыто защитным лаком.
  • Небольшие габариты — топор не оказывает сильной нагрузки на руки, его легко транспортировать в походном рюкзаке или небольшой сумке для инструментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор плотницкий Matrix 21698, кованый, деревянная рукоятка, 1000гр., пескоструйная обработка полотн - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 780 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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