Топор кованый Мир Инструмента 21694, 700/950 г, деревянное топорище, 400 мм, таежный "Олень"
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Характеристики
Описание товара Топор кованый Мир Инструмента 21694, 700/950 г, деревянное топорище, 400 мм, таежный "Олень"
Кованый таежный топор «Олень» 21694 с рабочей частью весом 600 г, в сборе с деревянным топорищем длиной 450 мм весит 930 г и используется для работы с древесиной: рубки, колки и тесания. Лезвие радиусной формы глубоко врезается в древесину, что повышает эффективность работы. Топор будет полезен в хозяйстве, пригодится также любителям активного времяпрепровождения на природе.
Преимущества
- Надежность и долговечность — голова изготовлена из инструментальной стали 60Г, прошла зонную закалку до твердости 50 HRC, лакокрасочное покрытие защищает полотно от коррозии.
- Высокий показатель прочности — голова, выкованная из цельнометаллической заготовки, выдерживает ударные нагрузки без риска появления трещин и сколов.
- Прочное соединение головы с топорищем — в месте всада установлен клин.
- Устойчивость к разрушению — березовое топорище отшлифовано, покрыто шпатлевкой и пленкой.
- Эффективная рубка — топор весом 930 г с топорищем длиной 450 мм позволяет наносить удары значительной силы.
- Компактность — инструмент удобен в транспортировке и хранении.
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Кованый таежный топор «Олень» 21694 с рабочей частью весом 600 г, в сборе с деревянным топорищем длиной 450 мм весит 930 г и используется для работы с древесиной: рубки, колки и тесания. Лезвие радиусной формы глубоко врезается в древесину, что повышает эффективность работы. Топор будет полезен в хозяйстве, пригодится также любителям активного времяпрепровождения на природе.
Преимущества
- Надежность и долговечность — голова изготовлена из инструментальной стали 60Г, прошла зонную закалку до твердости 50 HRC, лакокрасочное покрытие защищает полотно от коррозии.
- Высокий показатель прочности — голова, выкованная из цельнометаллической заготовки, выдерживает ударные нагрузки без риска появления трещин и сколов.
- Прочное соединение головы с топорищем — в месте всада установлен клин.
- Устойчивость к разрушению — березовое топорище отшлифовано, покрыто шпатлевкой и пленкой.
- Эффективная рубка — топор весом 930 г с топорищем длиной 450 мм позволяет наносить удары значительной силы.
- Компактность — инструмент удобен в транспортировке и хранении.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
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