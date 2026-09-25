Топор кованый Мир Инструмента 21692, 1200/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип Б
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
В наличии
Код товара: 743883
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
140
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
56х19х5
Вес, кг.
1.74
Описание товара Топор кованый Мир Инструмента 21692, 1200/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип Б
Кованый топор Б3 Труд 21692 с рабочей частью весом 1200 г (общий вес 1500 г), в сборе с деревянным топорищем длиной 500 мм, предназначен для рубки и тесания древесины. Будет полезен для грубой обработки заготовок на строительной площадке и в загородном доме.
Преимущества
- Надежность и долговечность — полотно изготовлено из инструментальной стали 60Г, закаленной до твердости 50 HRC, лакокрасочное покрытие защищает его от коррозии.
- Высокий показатель прочности — голова, выкованная из цельнометаллической заготовки, выдерживает ударные нагрузки без риска появления трещин и сколов.
- Прочное соединение головы с топорищем — в месте всада установлен клин.
- Устойчивость к разрушению — березовое топорище отшлифовано, покрыто шпатлевкой и пленкой.
- Эффективная рубка — топором весом 1500 г с топорищем длиной 500 мм можно наносить сильные удары.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
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Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
140
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Кованый топор Б3 Труд 21692 с рабочей частью весом 1200 г (общий вес 1500 г), в сборе с деревянным топорищем длиной 500 мм, предназначен для рубки и тесания древесины. Будет полезен для грубой обработки заготовок на строительной площадке и в загородном доме.
Преимущества
- Надежность и долговечность — полотно изготовлено из инструментальной стали 60Г, закаленной до твердости 50 HRC, лакокрасочное покрытие защищает его от коррозии.
- Высокий показатель прочности — голова, выкованная из цельнометаллической заготовки, выдерживает ударные нагрузки без риска появления трещин и сколов.
- Прочное соединение головы с топорищем — в месте всада установлен клин.
- Устойчивость к разрушению — березовое топорище отшлифовано, покрыто шпатлевкой и пленкой.
- Эффективная рубка — топором весом 1500 г с топорищем длиной 500 мм можно наносить сильные удары.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор кованый Мир Инструмента 21692, 1200/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип Б - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 770 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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