Топор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип А
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб.
В наличии
Код товара: 743881
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
140
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
55х20х5
Вес, кг.
1.73
Описание товара Топор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип А
Кованый топор А-1 Труд 21688 с рабочей частью весом 1150 г и деревянным топорищем длиной 500 мм, весит в сборе 1500 г и предназначен для рубки древесины средней толщины. Подходит также для выполнения более тонких работ, например, тесания заготовок. Пригодится на дачном участке или в частном доме.
Преимущества
- Конструкционная прочность — голова выполнена из цельнометаллической заготовки методом ковки, что исключает появление трещин и сколов.
- Долговечность и стойкость к нагрузкам — полотно изготовлено из стали 60Г и прошло зонную закалку до твердости 50 HRC на оборудовании высокой точности.
- Эффективность — лезвие имеет радиусную форму для более глубокой рубки.
- Защита от коррозии — на полотно нанесено лакокрасочное покрытие.
- Клин в месте всада — голова не сползает с топорища во время работы.
- Надежное топорище — древесина березы отшлифована, покрыта шпатлевкой и пленкой.
- Возможность наносить сильные удары — топор весит 1500 г, длина рукоятки составляет 500 мм, что позволяет производить большой замах.
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Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
140
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Кованый топор А-1 Труд 21688 с рабочей частью весом 1150 г и деревянным топорищем длиной 500 мм, весит в сборе 1500 г и предназначен для рубки древесины средней толщины. Подходит также для выполнения более тонких работ, например, тесания заготовок. Пригодится на дачном участке или в частном доме.
Преимущества
- Конструкционная прочность — голова выполнена из цельнометаллической заготовки методом ковки, что исключает появление трещин и сколов.
- Долговечность и стойкость к нагрузкам — полотно изготовлено из стали 60Г и прошло зонную закалку до твердости 50 HRC на оборудовании высокой точности.
- Эффективность — лезвие имеет радиусную форму для более глубокой рубки.
- Защита от коррозии — на полотно нанесено лакокрасочное покрытие.
- Клин в месте всада — голова не сползает с топорища во время работы.
- Надежное топорище — древесина березы отшлифована, покрыта шпатлевкой и пленкой.
- Возможность наносить сильные удары — топор весит 1500 г, длина рукоятки составляет 500 мм, что позволяет производить большой замах.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор кованый Мир Инструмента 21688, 1150/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, тип А - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 710 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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