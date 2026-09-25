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Топор кованый "Мясоруб" Мир Инструмента 21682, 2460/2870 г, 500 мм, (Ижевск) купить с доставкой в Москве
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Топор кованый "Мясоруб" Мир Инструмента 21682, 2460/2870 г, 500 мм, (Ижевск)

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Топор кованый &quot;Мясоруб&quot; Мир Инструмента 21682, 2460/2870 г, 500 мм, (Ижевск) - фото 1
Топор кованый &quot;Мясоруб&quot; Мир Инструмента 21682, 2460/2870 г, 500 мм, (Ижевск) - фото 2
Топор кованый &quot;Мясоруб&quot; Мир Инструмента 21682, 2460/2870 г, 500 мм, (Ижевск) - фото 3
Топор кованый &quot;Мясоруб&quot; Мир Инструмента 21682, 2460/2870 г, 500 мм, (Ижевск) - фото 4
Топор кованый &quot;Мясоруб&quot; Мир Инструмента 21682, 2460/2870 г, 500 мм, (Ижевск) - фото 5
Топор кованый &quot;Мясоруб&quot; Мир Инструмента 21682, 2460/2870 г, 500 мм, (Ижевск) - фото 6
Топор кованый &quot;Мясоруб&quot; Мир Инструмента 21682, 2460/2870 г, 500 мм, (Ижевск) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор кованый &quot;Мясоруб&quot; Мир Инструмента 21682, 2460/2870 г, 500 мм, (Ижевск) - фото 1
  • Топор кованый &quot;Мясоруб&quot; Мир Инструмента 21682, 2460/2870 г, 500 мм, (Ижевск) - фото 2
  • Топор кованый &quot;Мясоруб&quot; Мир Инструмента 21682, 2460/2870 г, 500 мм, (Ижевск) - фото 3
  • Топор кованый &quot;Мясоруб&quot; Мир Инструмента 21682, 2460/2870 г, 500 мм, (Ижевск) - фото 4
  • Топор кованый &quot;Мясоруб&quot; Мир Инструмента 21682, 2460/2870 г, 500 мм, (Ижевск) - фото 5
  • Топор кованый &quot;Мясоруб&quot; Мир Инструмента 21682, 2460/2870 г, 500 мм, (Ижевск) - фото 6
  • Топор кованый &quot;Мясоруб&quot; Мир Инструмента 21682, 2460/2870 г, 500 мм, (Ижевск) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743878
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Топор кованый "Мясоруб" Мир Инструмента 21682, 2460/2870 г, 500 мм, (Ижевск)
2 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
240
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
55х28х5
Вес, кг.
2.86

Описание товара Топор кованый "Мясоруб" Мир Инструмента 21682, 2460/2870 г, 500 мм, (Ижевск)

Кованый топор «Мясоруб» 21682 с рабочей частью весом 2460 г и топорищем длиной 500 мм, весит в сборе 2870 г и используется для разделки тушек. Успешно разрубает мясо и кости. Пригодится в хозяйстве, на рынке, на кухне ресторана для подготовки мясной продукции к дальнейшей обработке или продаже.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — голова топора выполнена из качественной стали 60Г, лезвие закалено до необходимой твердости.
  • Надежная конструкция — благодаря стальному клину, установленному в месте всада, полотно не сползает во время эксплуатации.
  • Долговечность — деревянное топорище пропитано олифой для защиты от рассыхания.
  • Готовность к работе — лезвие остро заточено на заводе, поэтому инструмент можно использовать сразу после приобретения.

Отзывы о товаре Топор кованый "Мясоруб" Мир Инструмента 21682, 2460/2870 г, 500 мм, (Ижевск)




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
240
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Описание

Кованый топор «Мясоруб» 21682 с рабочей частью весом 2460 г и топорищем длиной 500 мм, весит в сборе 2870 г и используется для разделки тушек. Успешно разрубает мясо и кости. Пригодится в хозяйстве, на рынке, на кухне ресторана для подготовки мясной продукции к дальнейшей обработке или продаже.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — голова топора выполнена из качественной стали 60Г, лезвие закалено до необходимой твердости.
  • Надежная конструкция — благодаря стальному клину, установленному в месте всада, полотно не сползает во время эксплуатации.
  • Долговечность — деревянное топорище пропитано олифой для защиты от рассыхания.
  • Готовность к работе — лезвие остро заточено на заводе, поэтому инструмент можно использовать сразу после приобретения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор кованый "Мясоруб" Мир Инструмента 21682, 2460/2870 г, 500 мм, (Ижевск) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2280 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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