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Топор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм купить с доставкой в Москве
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Топор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм

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Топор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм - фото 1
Топор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм - фото 2
Топор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм - фото 3
Топор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм - фото 4
Топор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм - фото 5
Топор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм - фото 6
Топор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм - фото 7
Топор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм - фото 1
  • Топор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм - фото 2
  • Топор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм - фото 3
  • Топор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм - фото 4
  • Топор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм - фото 5
  • Топор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм - фото 6
  • Топор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм - фото 7
  • Топор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743877
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Топор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм
1 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Комплектация
Колун - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х20х4
Вес, кг.
2.38

Описание товара Топор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм

Топор Matrix 21679 длиной 700 мм, с полотном массой 1500 г и фибергласовым топорищем, предназначен для рубки и тесания древесины любых пород. Полукруглая кромка легко врезается в материал, обеспечивая эффективность работы. Топор используется для выполнения плотницких работ, будет полезен на даче и в мастерской.

Преимущества

  • Прочность — кованое полотно из стали 45 выдерживает высокие динамические нагрузки.
  • Долговечность — фибергласовое топорище устойчиво к перепадам температур, а также к воздействию влаги и ультрафиолета.
  • Высокий ресурс — режущая кромка твердостью 47-53 HRC долго держит заточку.
  • Комфортная работа — слегка изогнутая рукоятка с резиновыми накладками надежно лежит в руках и поглощает возникающие при ударе вибрации.

Отзывы о товаре Топор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Комплектация
Колун - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Топор Matrix 21679 длиной 700 мм, с полотном массой 1500 г и фибергласовым топорищем, предназначен для рубки и тесания древесины любых пород. Полукруглая кромка легко врезается в материал, обеспечивая эффективность работы. Топор используется для выполнения плотницких работ, будет полезен на даче и в мастерской.

Преимущества

  • Прочность — кованое полотно из стали 45 выдерживает высокие динамические нагрузки.
  • Долговечность — фибергласовое топорище устойчиво к перепадам температур, а также к воздействию влаги и ультрафиолета.
  • Высокий ресурс — режущая кромка твердостью 47-53 HRC долго держит заточку.
  • Комфортная работа — слегка изогнутая рукоятка с резиновыми накладками надежно лежит в руках и поглощает возникающие при ударе вибрации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор Matrix 21679, 1500 г, фибергласовое топорище 700 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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