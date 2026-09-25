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Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск) купить с доставкой в Москве
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Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск)

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Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск) - фото 1
Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск) - фото 2
Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск) - фото 3
Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск) - фото 4
Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск) - фото 5
Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск) - фото 6
Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск) - фото 7
Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск) - фото 8
Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск) - фото 1
  • Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск) - фото 2
  • Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск) - фото 3
  • Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск) - фото 4
  • Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск) - фото 5
  • Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск) - фото 6
  • Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск) - фото 7
  • Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск) - фото 8
  • Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743875
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск)
1 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
150
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
51х21х5
Вес, кг.
1.67

Описание товара Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск)

Кованый топор А2 21674 с рабочей частью весом 1340 г и деревянным топорищем длиной 500 мм, имеет вес в сборе 1700 г и предназначен для выполнения плотницких работ. Оптимален для рубки и тесания древесины любых пород.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — голова топора изготовлена из стали 60Г и закалена до необходимой твердости.
  • Надежная конструкция — стальной клин в месте всада не дает сползать полотну во время работы.
  • Заводская заточка — не нужно тратить время на подготовку инструмента к работе.
  • Долговечность — деревянное топорище пропитано олифой для защиты от негативного воздействия внешней среды.
  • Эффективная рубка крупных бревен и пней — топор имеет длинную рукоятку 500 мм и большой вес 1700 г.

Отзывы о товаре Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск)




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
150
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Описание

Кованый топор А2 21674 с рабочей частью весом 1340 г и деревянным топорищем длиной 500 мм, имеет вес в сборе 1700 г и предназначен для выполнения плотницких работ. Оптимален для рубки и тесания древесины любых пород.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — голова топора изготовлена из стали 60Г и закалена до необходимой твердости.
  • Надежная конструкция — стальной клин в месте всада не дает сползать полотну во время работы.
  • Заводская заточка — не нужно тратить время на подготовку инструмента к работе.
  • Долговечность — деревянное топорище пропитано олифой для защиты от негативного воздействия внешней среды.
  • Эффективная рубка крупных бревен и пней — топор имеет длинную рукоятку 500 мм и большой вес 1700 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор кованый Мир Инструмента 21674, 1340/1700 г, деревянное топорище, 500 мм, А2 (Ижевск) - по цене 1160 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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