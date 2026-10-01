Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
металл
Длина, мм
300
Толщина, мм
2
Шкала
метрическая
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
180 руб.
В наличии
Код товара: 743870
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
180 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
металл
Длина, мм
300
Толщина, мм
2
Шкала
метрическая
Цвет
желтый
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала)
Стальной угольник Denzel 32388 размером 200 х 300 мм используется для разметки поверхностей и проверки прямых углов. Четкая двусторонняя измерительная шкала упрощает работу. Инструмент пригодится для выполнения столярных работ.
Преимущества
- Долговечность — прочный стальной инструмент рассчитан на длительное использование.
- Износостойкость — шкала нанесена на полотно методом UV-printing (ультрафиолетовой печати) и не теряет четкости со временем.
- Комфортная эксплуатация — измерительная шкала нанесена на обе стороны полотна.
- Удобное хранение — в корпусе имеется отверстие для подвешивания на крючок или гвоздь.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитУгольник Matrix 32370, 200 мм х 300 мм, цельнометаллический
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитУгольник Matrix 32371, 400 мм х 600 мм, цельнометаллический
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитУгольник СИБРТЕХ 32361, 300 мм, металлический
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитУгольник DENZEL 32392, 200 х 300 мм, алюминиевый, лазерная грави...
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитУгольник Matrix 32473, 350 мм, алюминиевый, литой
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитУгольник стальной Matrix 32391, градуировка, 300 мм
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитУгольник стальной DENZEL 32389, 400 мм х 600 мм, ультрафиолетова...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитУгольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный
-
В наличииЦена 960 руб.240 руб. в СплитУгольник стальной DENZEL 32396, нержавеющая сталь, градуировка, ...
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитУгольник DENZEL 32393, 400 х 600 мм, алюминиевый, лазерная грави...
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитУгольник стальной DENZEL 32397, нержавеющая сталь, градуировка, ...
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитУгольник стальной DENZEL 32398, нержавеющая сталь, градуировка, ...
Бренд
DENZEL
Материал
металл
Длина, мм
300
Толщина, мм
2
Шкала
метрическая
Цвет
желтый
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Стальной угольник Denzel 32388 размером 200 х 300 мм используется для разметки поверхностей и проверки прямых углов. Четкая двусторонняя измерительная шкала упрощает работу. Инструмент пригодится для выполнения столярных работ.
Преимущества
- Долговечность — прочный стальной инструмент рассчитан на длительное использование.
- Износостойкость — шкала нанесена на полотно методом UV-printing (ультрафиолетовой печати) и не теряет четкости со временем.
- Комфортная эксплуатация — измерительная шкала нанесена на обе стороны полотна.
- Удобное хранение — в корпусе имеется отверстие для подвешивания на крючок или гвоздь.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала) - стоимость товара 180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Угольник стальной DENZEL 32388, 200 мм х 300 мм, ультрафиолетовая печать (измерительная шкала)