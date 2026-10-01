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Угольник Matrix 32371, 400 мм х 600 мм, цельнометаллический купить с доставкой в Москве
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Угольник Matrix 32371, 400 мм х 600 мм, цельнометаллический

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Угольник Matrix 32371, 400 мм х 600 мм, цельнометаллический - фото 1
Угольник Matrix 32371, 400 мм х 600 мм, цельнометаллический - фото 2
Угольник Matrix 32371, 400 мм х 600 мм, цельнометаллический - фото 3
Угольник Matrix 32371, 400 мм х 600 мм, цельнометаллический - фото 4
Угольник Matrix 32371, 400 мм х 600 мм, цельнометаллический - фото 5
Угольник Matrix 32371, 400 мм х 600 мм, цельнометаллический - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, мм
600
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
черный
  • Угольник Matrix 32371, 400 мм х 600 мм, цельнометаллический - фото 1
  • Угольник Matrix 32371, 400 мм х 600 мм, цельнометаллический - фото 2
  • Угольник Matrix 32371, 400 мм х 600 мм, цельнометаллический - фото 3
  • Угольник Matrix 32371, 400 мм х 600 мм, цельнометаллический - фото 4
  • Угольник Matrix 32371, 400 мм х 600 мм, цельнометаллический - фото 5
  • Угольник Matrix 32371, 400 мм х 600 мм, цельнометаллический - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 4 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743869
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Угольник Matrix 32371, 400 мм х 600 мм, цельнометаллический
250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Длина, мм
600
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
черный
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Угольник Matrix 32371, 400 мм х 600 мм, цельнометаллический

Цельнометаллический угольник Matrix 32371 размером 400 х 600 мм поможет проверить прямые углы или нанести линию разметки. Инструмент повышает точность столярных и отделочных работ.

Преимущества

  • Повышенная прочность — инструмент выполнен из углеродистой листовой стали горячей прокатки.
  • Удобное использование — разметка нанесена с двух сторон.
  • Возможность подвесного хранения — в корпусе предусмотрено отверстие.

Отзывы о товаре Угольник Matrix 32371, 400 мм х 600 мм, цельнометаллический




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Длина, мм
600
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
черный
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Цельнометаллический угольник Matrix 32371 размером 400 х 600 мм поможет проверить прямые углы или нанести линию разметки. Инструмент повышает точность столярных и отделочных работ.

Преимущества

  • Повышенная прочность — инструмент выполнен из углеродистой листовой стали горячей прокатки.
  • Удобное использование — разметка нанесена с двух сторон.
  • Возможность подвесного хранения — в корпусе предусмотрено отверстие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольник Matrix 32371, 400 мм х 600 мм, цельнометаллический - купить по цене 250 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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