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Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером купить с доставкой в Москве
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Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером

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Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - фото 1
Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - фото 2
Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - фото 3
Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - фото 4
Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - фото 5
Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - фото 6
Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - фото 7
Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - фото 8
Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - фото 9
Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - фото 10
Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.05
Комплектация
Штангенциркуль - 1 шт Пластиковый футляр - 1 шт
  • Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - фото 1
  • Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - фото 2
  • Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - фото 3
  • Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - фото 4
  • Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - фото 5
  • Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - фото 6
  • Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - фото 7
  • Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - фото 8
  • Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - фото 9
  • Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - фото 10
  • Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743861
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером
3 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.05
Комплектация
Штангенциркуль - 1 шт Пластиковый футляр - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
26х10х3
Вес, г.
310

Описание товара Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером

Штангенциркуль Gross 31671 из нержавеющей стали, с глубиномером, предназначен для измерения внутренних и наружных размеров деталей и заготовок в диапазоне 0-150 мм. Значение отсчета по нониусу составляет 0,05 мм. Погрешность находится в пределах ±0,02 мм при измерении до 100 мм, и ±0,03 мм — свыше 100 мм. Инструмент имеет губки двух видов для облегчения замеров внутри и снаружи предметов. Штангенциркуль будет полезен на производственном предприятии, в слесарной и столярной мастерской, автосервисе, а также пригодится в быту.

Преимущества

  • Долговечность — штангенциркуль выполнен из прочной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии.
  • Высокая точность измерений — стопорный винт предотвращает смещение подвижной рамки прибора.
  • Комфортное считывание результатов — шкала штангенциркуля выражена в миллиметрах и дюймах.
  • Дополнительные возможности — благодаря линейке глубиномера штангенциркуль может использоваться для определения глубины отверстий.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструмент поставляется в прочном кейсе из ABS-пластика с ложементом.

Отзывы о товаре Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером




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Характеристики
Бренд
GROSS
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.05
Комплектация
Штангенциркуль - 1 шт Пластиковый футляр - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание

Штангенциркуль Gross 31671 из нержавеющей стали, с глубиномером, предназначен для измерения внутренних и наружных размеров деталей и заготовок в диапазоне 0-150 мм. Значение отсчета по нониусу составляет 0,05 мм. Погрешность находится в пределах ±0,02 мм при измерении до 100 мм, и ±0,03 мм — свыше 100 мм. Инструмент имеет губки двух видов для облегчения замеров внутри и снаружи предметов. Штангенциркуль будет полезен на производственном предприятии, в слесарной и столярной мастерской, автосервисе, а также пригодится в быту.

Преимущества

  • Долговечность — штангенциркуль выполнен из прочной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии.
  • Высокая точность измерений — стопорный винт предотвращает смещение подвижной рамки прибора.
  • Комфортное считывание результатов — шкала штангенциркуля выражена в миллиметрах и дюймах.
  • Дополнительные возможности — благодаря линейке глубиномера штангенциркуль может использоваться для определения глубины отверстий.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструмент поставляется в прочном кейсе из ABS-пластика с ложементом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, с глубиномером - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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