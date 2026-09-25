Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро
Штангенциркуль электронный пластиковый Denzel 31600 с большим дисплеем и глубиномером предназначен для определения внутренних и наружных размеров деталей в диапазоне 0-150 мм, а также глубин отверстий и канавок. Цена деления составляет 0,1 мм, погрешность — ±0,2 мм, что позволяет получать точные результаты. Доступно 2 режима измерения (в миллиметрах и дюймах) — такое решение повышает удобство работы с инструментом. Штангенциркуль будет полезен в мастерской, дома и в гараже.
Преимущества
- Удобное считывание результатов — полученные данные отображаются на LCD-дисплее, крупные четкие цифры хорошо видны.
- Надежность — корпус из полиамида, усиленный стекловолокном, отличается высокой прочностью.
- Готовность к работе — элемент питания CR2032 3 В входит в комплект поставки.
- Удобное хранение и транспортировка — штангенциркуль поставляется в прочном пластиковом кейсе.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитШтангенциркуль MATRIX 316315, диапазон измерения 0–150 мм, цена ...
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитШтангенциркуль MATRIX 316325, диапазон измерения 0–200 мм, цена ...
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитШтангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитШтангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601)
-
В наличииЦена 1 840 руб.460 руб. в СплитШтангенциркуль MATRIX 316335, диапазон измерения 0–250 мм, цена ...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитШтангенциркуль DENZEL 31613, 150 мм, электронный, с глубиномером
-
В наличииЦена 2 350 руб.588 руб. в СплитШтангенциркуль DENZEL 31614, 150 мм, электронный, большой диспле...
-
В наличииЦена 2 600 руб.650 руб. в СплитШтангенциркуль, 300 мм,цена деления 0,02 мм,металлический, с глу...
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитШтангенциркуль GROSS 31670, 150 мм, 0,02 мм, нержавеющая сталь, ...
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитШтангенциркуль GROSS 31671, 150 мм, 0,05 мм, нержавеющая сталь, ...
Штангенциркуль электронный пластиковый Denzel 31600 с большим дисплеем и глубиномером предназначен для определения внутренних и наружных размеров деталей в диапазоне 0-150 мм, а также глубин отверстий и канавок. Цена деления составляет 0,1 мм, погрешность — ±0,2 мм, что позволяет получать точные результаты. Доступно 2 режима измерения (в миллиметрах и дюймах) — такое решение повышает удобство работы с инструментом. Штангенциркуль будет полезен в мастерской, дома и в гараже.
Преимущества
- Удобное считывание результатов — полученные данные отображаются на LCD-дисплее, крупные четкие цифры хорошо видны.
- Надежность — корпус из полиамида, усиленный стекловолокном, отличается высокой прочностью.
- Готовность к работе — элемент питания CR2032 3 В входит в комплект поставки.
- Удобное хранение и транспортировка — штангенциркуль поставляется в прочном пластиковом кейсе.
Отзывы о товаре Штангенциркуль DENZEL 31600, 150 мм, полиамидный корпус, электронный, большой дисплей, с глубиномеро