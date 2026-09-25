Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В
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Характеристики
Описание товара Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В
Сабельная аккумуляторная пила MTX RC-65 28811 предназначена для распиливания древесины, металла и других материалов. Максимальная глубина пропила в древесине составляет 65 мм, в стали — 8 мм. Частота хода пильного полотна достигает 2500 ход/мин, что обеспечивает эффективное решение поставленных задач. Пила работает от аккумулятора Li-Ion 12 В без эффекта памяти, который допускает подзарядку — уменьшения емкости при этом не происходит. Инструмент предназначен для бытового использования, пригодится на дачном участке.
Преимущества
- Быстрая замена пильного полотна — благодаря бесключевому креплению установка оснастки не занимает много времени.
- Многофункциональность — при использовании соответствующей пилки возможна работа с древесиной, металлом, пластиком, газобетоном и кирпичом.
- Безопасность — производитель предусмотрел защиту от случайного пуска.
- Термозащита — при перегреве двигатель останавливается для предотвращения поломки.
- Комфортная эксплуатация — А-образный упор служит для стабилизации инструмента и обеспечивает ровный рез, обрезиненная рукоятка поглощает вибрации.
- Работа в условиях слабой освещенности — предусмотрена подсветка рабочей зоны.
- Контроль уровня заряда — индикатор, расположенный на корпусе батареи, поможет быстро определить, когда пора провести подзарядку.
- Маневренность — эргономичная форма и легкий вес позволяют работать даже в труднодоступных местах.
- Расширенная комплектация — к пиле прилагаются 2 пильных полотна (по дереву и металлу).
- Готовность к эксплуатации — аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Сабельная аккумуляторная пила MTX RC-65 28811 предназначена для распиливания древесины, металла и других материалов. Максимальная глубина пропила в древесине составляет 65 мм, в стали — 8 мм. Частота хода пильного полотна достигает 2500 ход/мин, что обеспечивает эффективное решение поставленных задач. Пила работает от аккумулятора Li-Ion 12 В без эффекта памяти, который допускает подзарядку — уменьшения емкости при этом не происходит. Инструмент предназначен для бытового использования, пригодится на дачном участке.
Преимущества
- Быстрая замена пильного полотна — благодаря бесключевому креплению установка оснастки не занимает много времени.
- Многофункциональность — при использовании соответствующей пилки возможна работа с древесиной, металлом, пластиком, газобетоном и кирпичом.
- Безопасность — производитель предусмотрел защиту от случайного пуска.
- Термозащита — при перегреве двигатель останавливается для предотвращения поломки.
- Комфортная эксплуатация — А-образный упор служит для стабилизации инструмента и обеспечивает ровный рез, обрезиненная рукоятка поглощает вибрации.
- Работа в условиях слабой освещенности — предусмотрена подсветка рабочей зоны.
- Контроль уровня заряда — индикатор, расположенный на корпусе батареи, поможет быстро определить, когда пора провести подзарядку.
- Маневренность — эргономичная форма и легкий вес позволяют работать даже в труднодоступных местах.
- Расширенная комплектация — к пиле прилагаются 2 пильных полотна (по дереву и металлу).
- Готовность к эксплуатации — аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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