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Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В купить с доставкой в Москве
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Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В

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Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 1
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 2
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 3
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 4
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 5
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 6
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 7
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 8
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 9
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 10
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 11
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 12
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 13
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 14
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 15
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 16
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 17
Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Емкость аккумулятора
2000
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 1
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 2
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 3
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 4
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 5
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 6
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 7
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 8
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 9
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 10
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 11
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 12
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 13
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 14
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 15
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 16
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 17
  • Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб. 
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В наличии
Код товара: 743854
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В
2 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Комплектация
Пила сабельная аккумуляторная - 1 штА-образный упор - 1штАккумуляторная батарея - 1 штЗарядное устройство - 1 штПолотно пильное по дереву - 1 штПолотно пильное по металлу - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Емкость аккумулятора
2000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х15х7
Вес, кг.
1.46

Описание товара Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В

Сабельная аккумуляторная пила MTX RC-65 28811 предназначена для распиливания древесины, металла и других материалов. Максимальная глубина пропила в древесине составляет 65 мм, в стали — 8 мм. Частота хода пильного полотна достигает 2500 ход/мин, что обеспечивает эффективное решение поставленных задач. Пила работает от аккумулятора Li-Ion 12 В без эффекта памяти, который допускает подзарядку — уменьшения емкости при этом не происходит. Инструмент предназначен для бытового использования, пригодится на дачном участке.

Преимущества

  • Быстрая замена пильного полотна — благодаря бесключевому креплению установка оснастки не занимает много времени.
  • Многофункциональность — при использовании соответствующей пилки возможна работа с древесиной, металлом, пластиком, газобетоном и кирпичом.
  • Безопасность — производитель предусмотрел защиту от случайного пуска.
  • Термозащита — при перегреве двигатель останавливается для предотвращения поломки.
  • Комфортная эксплуатация — А-образный упор служит для стабилизации инструмента и обеспечивает ровный рез, обрезиненная рукоятка поглощает вибрации.
  • Работа в условиях слабой освещенности — предусмотрена подсветка рабочей зоны.
  • Контроль уровня заряда — индикатор, расположенный на корпусе батареи, поможет быстро определить, когда пора провести подзарядку.
  • Маневренность — эргономичная форма и легкий вес позволяют работать даже в труднодоступных местах.
  • Расширенная комплектация — к пиле прилагаются 2 пильных полотна (по дереву и металлу).
  • Готовность к эксплуатации — аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MTX
Комплектация
Пила сабельная аккумуляторная - 1 штА-образный упор - 1штАккумуляторная батарея - 1 штЗарядное устройство - 1 штПолотно пильное по дереву - 1 штПолотно пильное по металлу - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Емкость аккумулятора
2000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
12
Страна производитель
Китай
Описание

Сабельная аккумуляторная пила MTX RC-65 28811 предназначена для распиливания древесины, металла и других материалов. Максимальная глубина пропила в древесине составляет 65 мм, в стали — 8 мм. Частота хода пильного полотна достигает 2500 ход/мин, что обеспечивает эффективное решение поставленных задач. Пила работает от аккумулятора Li-Ion 12 В без эффекта памяти, который допускает подзарядку — уменьшения емкости при этом не происходит. Инструмент предназначен для бытового использования, пригодится на дачном участке.

Преимущества

  • Быстрая замена пильного полотна — благодаря бесключевому креплению установка оснастки не занимает много времени.
  • Многофункциональность — при использовании соответствующей пилки возможна работа с древесиной, металлом, пластиком, газобетоном и кирпичом.
  • Безопасность — производитель предусмотрел защиту от случайного пуска.
  • Термозащита — при перегреве двигатель останавливается для предотвращения поломки.
  • Комфортная эксплуатация — А-образный упор служит для стабилизации инструмента и обеспечивает ровный рез, обрезиненная рукоятка поглощает вибрации.
  • Работа в условиях слабой освещенности — предусмотрена подсветка рабочей зоны.
  • Контроль уровня заряда — индикатор, расположенный на корпусе батареи, поможет быстро определить, когда пора провести подзарядку.
  • Маневренность — эргономичная форма и легкий вес позволяют работать даже в труднодоступных местах.
  • Расширенная комплектация — к пиле прилагаются 2 пильных полотна (по дереву и металлу).
  • Готовность к эксплуатации — аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


Пила сабельная аккумуляторная MTX 28811, RС-65, Li-Ion, 12 В - стоимость товара 2770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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