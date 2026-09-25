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Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion купить с доставкой в Москве
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Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion

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Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 1
Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 2
Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 3
Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 4
Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 5
Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 6
Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 7
Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 8
Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 9
Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 10
Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 11
Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 12
Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 13
Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 14
Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 15
Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 16
Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 17
Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 18
Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 1
  • Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 2
  • Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 3
  • Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 4
  • Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 5
  • Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 6
  • Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 7
  • Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 8
  • Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 9
  • Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 10
  • Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 11
  • Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 12
  • Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 13
  • Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 14
  • Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 15
  • Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 16
  • Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 17
  • Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 18
  • Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 880 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743853
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion
4 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Машина для укладки плитки - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х15х15
Вес, кг.
1.63

Описание товара Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion

Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion



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Отзывы о товаре Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Машина для укладки плитки - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина для укладки плитки DENZEL 28481, TTM-130-0, 18В Li-Ion - по цене 4880 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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