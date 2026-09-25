Устройство зарядное для аккумуляторов двухпортовое DENZEL 28458, BCH-20-4.0x2, Li-Ion, 20 В, 4.0 А
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
В наличии
Код товара: 743850
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1 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х9
Вес, г.
510
Описание товара Устройство зарядное для аккумуляторов двухпортовое DENZEL 28458, BCH-20-4.0x2, Li-Ion, 20 В, 4.0 А
Двухпортовое зарядное устройство Denzel BCH-20-4.0x2 28458 предназначено для одновременной зарядки двух аккумуляторов единой платформы Denzel Power System 20 V. Обеспечивает ток заряда 4 A, совместимо с аккумуляторами Denzel 28442, 28444 и 28446.
Преимущества
- Эффективность — устройство позволяет одновременно заряжать 2 аккумуляторные батареи.
- Удобный контроль работы — красный индикатор означает, что идет процесс зарядки, зеленый указывает на то, что аккумуляторы полностью заряжены.
- Технология быстрой зарядки — ток заряда на каждый порт 4 А позволяет быстро восстановить работоспособность АКБ и приступить к работе.
- Безопасность — батареи защищены от перегрева.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Двухпортовое зарядное устройство Denzel BCH-20-4.0x2 28458 предназначено для одновременной зарядки двух аккумуляторов единой платформы Denzel Power System 20 V. Обеспечивает ток заряда 4 A, совместимо с аккумуляторами Denzel 28442, 28444 и 28446.
Преимущества
- Эффективность — устройство позволяет одновременно заряжать 2 аккумуляторные батареи.
- Удобный контроль работы — красный индикатор означает, что идет процесс зарядки, зеленый указывает на то, что аккумуляторы полностью заряжены.
- Технология быстрой зарядки — ток заряда на каждый порт 4 А позволяет быстро восстановить работоспособность АКБ и приступить к работе.
- Безопасность — батареи защищены от перегрева.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Устройство зарядное для аккумуляторов двухпортовое DENZEL 28458, BCH-20-4.0x2, Li-Ion, 20 В, 4.0 А – стоимость товара 1360 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Устройство зарядное для аккумуляторов двухпортовое DENZEL 28458, BCH-20-4.0x2, Li-Ion, 20 В, 4.0 А