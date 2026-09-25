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Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А купить с доставкой в Москве
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Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А

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Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 1
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 2
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 3
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 4
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 5
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 6
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 7
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 8
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 9
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 10
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 11
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 12
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 13
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 14
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 1
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 2
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 3
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 4
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 5
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 6
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 7
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 8
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 9
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 10
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 11
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 12
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 13
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 14
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743848
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А
760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х8
Вес, г.
340

Описание товара Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А

Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А



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Отзывы о товаре Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Описание
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28456, BCH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,4 А - стоимость товара 760 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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