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Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар купить с доставкой в Москве
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Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар

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Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 1
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 2
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 3
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 4
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 5
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 6
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 7
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 8
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 9
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 10
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 11
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 1
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 2
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 3
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 4
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 5
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 6
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 7
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 8
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 9
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 10
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 11
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743847
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар
2 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х9
Вес, г.
860

Описание товара Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар

Универсальное зарядное устройство Denzel IBC-18-3.0-2 28454 подходит ко всем Li-Ion аккумуляторам на платформе Denzel 18 В. Быстрое зарядное устройство обеспечивает высокую скорость зарядки сразу двух батарей и гарантирует превосходную работу вашего инструмента.

Преимущества

  • Бережная зарядка до глубокого заряда — интеллектуальная система обеспечивает подзарядку в щадящем режиме, с сохранением КПД и без снижения емкости аккумуляторов.
  • Электронное управление — пользователю доступен контроль степени заряда и температуры.
  • Защита от перезаряда и экономия электричества — по окончании зарядки устройство автоматически отключается.
  • Долгий срок службы — само устройство и аккумуляторы защищены от перепадов напряжения в сети, короткого замыкания и переполюсовки контактов.
  • LED-индикатор уровня заряда — можно контролировать степень готовности аккумуляторов к работе.
  • Длина кабеля 1,6 м — зарядное устройство можно расположить в удобном месте.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальное зарядное устройство Denzel IBC-18-3.0-2 28454 подходит ко всем Li-Ion аккумуляторам на платформе Denzel 18 В. Быстрое зарядное устройство обеспечивает высокую скорость зарядки сразу двух батарей и гарантирует превосходную работу вашего инструмента.

Преимущества

  • Бережная зарядка до глубокого заряда — интеллектуальная система обеспечивает подзарядку в щадящем режиме, с сохранением КПД и без снижения емкости аккумуляторов.
  • Электронное управление — пользователю доступен контроль степени заряда и температуры.
  • Защита от перезаряда и экономия электричества — по окончании зарядки устройство автоматически отключается.
  • Долгий срок службы — само устройство и аккумуляторы защищены от перепадов напряжения в сети, короткого замыкания и переполюсовки контактов.
  • LED-индикатор уровня заряда — можно контролировать степень готовности аккумуляторов к работе.
  • Длина кабеля 1,6 м — зарядное устройство можно расположить в удобном месте.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2, Li-Ion, 18В, 3,0 А, для двух батар - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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