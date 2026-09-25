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Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А купить с доставкой в Москве
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Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А

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Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 1
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 2
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 3
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 4
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 5
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 6
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 7
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 8
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 9
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 10
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 11
Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 1
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 2
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 3
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 4
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 5
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 6
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 7
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 8
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 9
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 10
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 11
  • Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743846
Доставка в Москве
Загружаем...
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Загружаем...
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Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А
1 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
350

Описание товара Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А

Зарядное устройство нового поколения Denzel IBC-18-2.3 28453 совместимо со всеми литий-ионными аккумуляторами из линейки инструментов Denzel IB напряжением 18 В и 2*18 В. Обеспечивает щадящую зарядку батареи для эффективной работы инструмента. LED индикатор подсказывает, когда батарея готова к работе.

Преимущества

  • Универсальность — если Вы используете несколько инструментов из линейки, понадобится только одно зарядное устройство.
  • Интеллектуальная работа — аккумулятор заряжается бережно до глубокого заряда, с сохранением высокого КПД.
  • Электронное управление — легко отслеживать температуру АКБ и степень заряда.
  • Автоотключение — питание прекращается по окончании зарядки, что позволяет сократить расход электроэнергии и дополнительно защитить батарею от нежелательного перезаряда.
  • Безопасность и корректная работа — зарядное устройство и аккумулятор надежно защищены от перепадов напряжения в сети, короткого замыкания и изменения полюсов контактов.
  • Длина сетевого кабеля 1,6 м — устройство можно с удобством расположить в нужном месте.
  • Компактность и легкий вес 390 г — зарядное устройство не занимает много места, его удобно брать с собой на рабочую площадку.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Страна производитель
Китай
Описание

Зарядное устройство нового поколения Denzel IBC-18-2.3 28453 совместимо со всеми литий-ионными аккумуляторами из линейки инструментов Denzel IB напряжением 18 В и 2*18 В. Обеспечивает щадящую зарядку батареи для эффективной работы инструмента. LED индикатор подсказывает, когда батарея готова к работе.

Преимущества

  • Универсальность — если Вы используете несколько инструментов из линейки, понадобится только одно зарядное устройство.
  • Интеллектуальная работа — аккумулятор заряжается бережно до глубокого заряда, с сохранением высокого КПД.
  • Электронное управление — легко отслеживать температуру АКБ и степень заряда.
  • Автоотключение — питание прекращается по окончании зарядки, что позволяет сократить расход электроэнергии и дополнительно защитить батарею от нежелательного перезаряда.
  • Безопасность и корректная работа — зарядное устройство и аккумулятор надежно защищены от перепадов напряжения в сети, короткого замыкания и изменения полюсов контактов.
  • Длина сетевого кабеля 1,6 м — устройство можно с удобством расположить в нужном месте.
  • Компактность и легкий вес 390 г — зарядное устройство не занимает много места, его удобно брать с собой на рабочую площадку.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Устройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, Li-Ion, 18 В, 2,3 А - этот товар вы можете купить по цене 1210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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