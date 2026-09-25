Top.Mail.Ru
Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 1
Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 2
Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 3
Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 4
Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 5
Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 6
Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 7
Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 8
Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 9
Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 10
Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 11
Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 12
Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 13
Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 14
Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 15
Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 16
Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
20
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 1
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 2
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 3
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 4
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 5
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 6
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 7
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 8
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 9
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 10
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 11
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 12
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 13
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 14
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 15
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 16
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743844
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х7
Вес, г.
470

Описание товара Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач

Батарея Li-Ion Denzel BH-20-2.0 28442 номинальным напряжением 20 В и емкостью 2,0 А·ч обеспечивает работоспособность аккумуляторного инструмента. Подходит для всех инструментов единой платформы Denzel Power System 20V.

Преимущества

  • Отсутствие эффекта памяти — батарея полностью сохраняет рабочие свойства в течение всего срока использования.
  • Удобное использование — аккумулятор можно подзаряжать, при этом не происходит снижения емкости.
  • Защита от перегрузок — при превышении допустимого значения силы тока аккумулятор отключается для предотвращения поломки.
  • Защита от глубокого разряда и перезаряда — автоматический контроллер своевременно отключает нагрузку, исключая выход аккумулятора из строя.
  • Контроль уровня заряда — на боковых поверхностях предусмотрены индикаторы, позволяющие оценить оставшееся время работы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Описание

Батарея Li-Ion Denzel BH-20-2.0 28442 номинальным напряжением 20 В и емкостью 2,0 А·ч обеспечивает работоспособность аккумуляторного инструмента. Подходит для всех инструментов единой платформы Denzel Power System 20V.

Преимущества

  • Отсутствие эффекта памяти — батарея полностью сохраняет рабочие свойства в течение всего срока использования.
  • Удобное использование — аккумулятор можно подзаряжать, при этом не происходит снижения емкости.
  • Защита от перегрузок — при превышении допустимого значения силы тока аккумулятор отключается для предотвращения поломки.
  • Защита от глубокого разряда и перезаряда — автоматический контроллер своевременно отключает нагрузку, исключая выход аккумулятора из строя.
  • Контроль уровня заряда — на боковых поверхностях предусмотрены индикаторы, позволяющие оценить оставшееся время работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея аккумуляторная DENZEL 28442, BH-20-2.0, Li-Ion, 20 В, 2,0 Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...