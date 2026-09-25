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Батарея аккумуляторная DENZEL 28431, IB-12-2.0, Li-Ion, 12 В, 2,0 Ач купить с доставкой в Москве
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Батарея аккумуляторная DENZEL 28431, IB-12-2.0, Li-Ion, 12 В, 2,0 Ач

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Батарея аккумуляторная DENZEL 28431, IB-12-2.0, Li-Ion, 12 В, 2,0 Ач - фото 1
Батарея аккумуляторная DENZEL 28431, IB-12-2.0, Li-Ion, 12 В, 2,0 Ач - фото 2
Батарея аккумуляторная DENZEL 28431, IB-12-2.0, Li-Ion, 12 В, 2,0 Ач - фото 3
Батарея аккумуляторная DENZEL 28431, IB-12-2.0, Li-Ion, 12 В, 2,0 Ач - фото 4
Батарея аккумуляторная DENZEL 28431, IB-12-2.0, Li-Ion, 12 В, 2,0 Ач - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28431, IB-12-2.0, Li-Ion, 12 В, 2,0 Ач - фото 1
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28431, IB-12-2.0, Li-Ion, 12 В, 2,0 Ач - фото 2
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28431, IB-12-2.0, Li-Ion, 12 В, 2,0 Ач - фото 3
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28431, IB-12-2.0, Li-Ion, 12 В, 2,0 Ач - фото 4
  • Батарея аккумуляторная DENZEL 28431, IB-12-2.0, Li-Ion, 12 В, 2,0 Ач - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743840
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Батарея аккумуляторная DENZEL 28431, IB-12-2.0, Li-Ion, 12 В, 2,0 Ач
1 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х6
Вес, г.
270

Описание товара Батарея аккумуляторная DENZEL 28431, IB-12-2.0, Li-Ion, 12 В, 2,0 Ач

Аккумуляторная батарея Li-Ion Denzel IB-12-2.0 28431 емкостью 2.0 А·ч, с напряжением 12 В, — элемент питания для шуруповерта Denzel CDL-IB-12-02 26111. Отличается превосходными техническими характеристиками: высокой емкостью, низким саморазрядом, отсутствием эффекта памяти.

Преимущества

  • Защита от перегрузки и короткого замыкания — АКБ автоматически отключается при превышении максимально допустимого значения силы тока.
  • Термозащита — встроенный предохранитель отключает аккумулятор при перегреве.
  • Своевременная подзарядка — производитель предусмотрел LED-индикатор уровня заряда.
  • Долговечность — автоматический контроллер обеспечивает защиту от глубокого разряда и нежелательного перезаряда.
  • Малый вес 250 г — аккумулятор не утяжеляет шуруповерт, поэтому длительная работа не вызывает ощущение усталости.



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Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная DENZEL 28431, IB-12-2.0, Li-Ion, 12 В, 2,0 Ач




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторная батарея Li-Ion Denzel IB-12-2.0 28431 емкостью 2.0 А·ч, с напряжением 12 В, — элемент питания для шуруповерта Denzel CDL-IB-12-02 26111. Отличается превосходными техническими характеристиками: высокой емкостью, низким саморазрядом, отсутствием эффекта памяти.

Преимущества

  • Защита от перегрузки и короткого замыкания — АКБ автоматически отключается при превышении максимально допустимого значения силы тока.
  • Термозащита — встроенный предохранитель отключает аккумулятор при перегреве.
  • Своевременная подзарядка — производитель предусмотрел LED-индикатор уровня заряда.
  • Долговечность — автоматический контроллер обеспечивает защиту от глубокого разряда и нежелательного перезаряда.
  • Малый вес 250 г — аккумулятор не утяжеляет шуруповерт, поэтому длительная работа не вызывает ощущение усталости.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея аккумуляторная DENZEL 28431, IB-12-2.0, Li-Ion, 12 В, 2,0 Ач - по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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