Пылесос строительный DENZEL 28202, RVC20, 1400 Вт, бак 20 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр.
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Характеристики
Описание товара Пылесос строительный DENZEL 28202, RVC20, 1400 Вт, бак 20 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр.
Пылесос строительный Denzel RVC20 28202 мощностью 1400 Вт, с баком объемом 20 л и шлангом длиной 3 м, оснащен розеткой с автосинхронизацией и предназначен для уборки бетонной, кирпичной пыли, опилок, стружки, также предусмотрена функция сбора воды. К пылесосу можно подключить электроинструмент, чтобы минимизировать количество пыли, образующейся в результате пиления, сверления, фрезерования. Техника используется во время проведения строительных и ремонтных работ, будет полезна для поддержания чистоты в мастерской, гараже, производственном помещении.
Преимущества
- Термозащита — в случае перегрева двигатель автоматически отключается, что предотвращает его поломку.
- Влагозащита — внутренние компоненты надежно изолированы от попадания пыли и брызг воды по стандарту IP44.
- Простое подключение электроинструмента — в комплект поставки входит набор переходников для соединения шланга с пылеудаляющим патрубком.
- Автосинхронизация — пылесос включается одновременно с запуском электроинструмента.
- Функция выдува — пылесос можно использовать для очистки от мусора дорожек, ступеней, труднодоступных мест, а также для продувки деталей от пыли.
- Удобная уборка в узком пространстве — в комплект поставки входит щелевая насадка, облегчающая удаление пыли из ящиков, шкафов, отопительных радиаторов и т. д.
- Автоматический контроль уровня жидкости при сборе воды — как только количество воды в баке достигает предельно допустимого уровня, срабатывает предохранительный клапан и всасывание прекращается.
- Широкий комплект поставки — к пылесосу прилагаются фильтры и мешки для мусора, в том числе многоразовый тканевый.
- Мобильность — благодаря рукоятке и поворотным колесам пылесос удобно перемещать.
- Быстрое удаление воды из бака — производитель предусмотрел удобную сливную пробку.
- Простое обслуживание — для очистки HEPA-фильтра достаточно несколько раз нажать на специальную кнопку.
- Комфортная рабо
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Теги товара: мощные
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Пылесос строительный Denzel RVC20 28202 мощностью 1400 Вт, с баком объемом 20 л и шлангом длиной 3 м, оснащен розеткой с автосинхронизацией и предназначен для уборки бетонной, кирпичной пыли, опилок, стружки, также предусмотрена функция сбора воды. К пылесосу можно подключить электроинструмент, чтобы минимизировать количество пыли, образующейся в результате пиления, сверления, фрезерования. Техника используется во время проведения строительных и ремонтных работ, будет полезна для поддержания чистоты в мастерской, гараже, производственном помещении.
Преимущества
- Термозащита — в случае перегрева двигатель автоматически отключается, что предотвращает его поломку.
- Влагозащита — внутренние компоненты надежно изолированы от попадания пыли и брызг воды по стандарту IP44.
- Простое подключение электроинструмента — в комплект поставки входит набор переходников для соединения шланга с пылеудаляющим патрубком.
- Автосинхронизация — пылесос включается одновременно с запуском электроинструмента.
- Функция выдува — пылесос можно использовать для очистки от мусора дорожек, ступеней, труднодоступных мест, а также для продувки деталей от пыли.
- Удобная уборка в узком пространстве — в комплект поставки входит щелевая насадка, облегчающая удаление пыли из ящиков, шкафов, отопительных радиаторов и т. д.
- Автоматический контроль уровня жидкости при сборе воды — как только количество воды в баке достигает предельно допустимого уровня, срабатывает предохранительный клапан и всасывание прекращается.
- Широкий комплект поставки — к пылесосу прилагаются фильтры и мешки для мусора, в том числе многоразовый тканевый.
- Мобильность — благодаря рукоятке и поворотным колесам пылесос удобно перемещать.
- Быстрое удаление воды из бака — производитель предусмотрел удобную сливную пробку.
- Простое обслуживание — для очистки HEPA-фильтра достаточно несколько раз нажать на специальную кнопку.
- Комфортная рабо
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие
Теги товара: мощные
Отзывы о товаре Пылесос строительный DENZEL 28202, RVC20, 1400 Вт, бак 20 л, шланг 3 м, розетка с автосинхр.