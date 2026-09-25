Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима
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Характеристики
Описание товара Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима
Технический фен Denzel HGCH-2000V 28006 мощностью 2000 Вт поддерживает 2 режима работы: подачу воздуха объемом 300 л/мин при температуре 60-350 °C и генерацию воздушного потока 500 л/мин при температуре 60-600 °C. Также возможна деликатная сушка при 60 °С. Для выбора режима предусмотрен удобный переключатель на рукоятке. Инструмент используется для нагрева и просушивания поверхностей и соединений, сварки пластиковых труб, пайки, снятия лакокрасочных покрытий, размораживания труб, установки термоусадочных трубок, сгибания пластика, дезинфекции.
Преимущества
- Плавная регулировка — можно установить оптимальную температуру в диапазоне 60-350 °С и 60-600 °C при помощи поворотного диска.
- Стабильная работа — производитель предусмотрел функцию поддержания заданной температуры.
- Термозащита — фен автоматически отключается в случае перегрева, что предотвращает его поломку.
- Надежность — нагревательный элемент из жаростойкой слюды обеспечивает быстрый выход на рабочую температуру и выдерживает длительную эксплуатацию без риска разрушения.
- Эргономичность — фен можно устанавливать на плоскую поверхность соплом вверх (например, для остывания после окончания работы).
- Безопасность — D-образная рукоятка предохраняет пользователя от соприкосновения с нагретой поверхностью.
- Продуманная комплектация — фен поставляется с 4 насадками: плоской для нагрева больших поверхностей, стеклозащитной для разогрева различных материалов или стыков слоев, редукционной для точечного нагрева небольших участков и отражающей насадкой для работы с трубами и изгибания пластика.
- Удобная работа — фен весит всего 0,81 кг, кабель длиной 3 м позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
- Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе
Теги товара: 2000 вт
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Технический фен Denzel HGCH-2000V 28006 мощностью 2000 Вт поддерживает 2 режима работы: подачу воздуха объемом 300 л/мин при температуре 60-350 °C и генерацию воздушного потока 500 л/мин при температуре 60-600 °C. Также возможна деликатная сушка при 60 °С. Для выбора режима предусмотрен удобный переключатель на рукоятке. Инструмент используется для нагрева и просушивания поверхностей и соединений, сварки пластиковых труб, пайки, снятия лакокрасочных покрытий, размораживания труб, установки термоусадочных трубок, сгибания пластика, дезинфекции.
Преимущества
- Плавная регулировка — можно установить оптимальную температуру в диапазоне 60-350 °С и 60-600 °C при помощи поворотного диска.
- Стабильная работа — производитель предусмотрел функцию поддержания заданной температуры.
- Термозащита — фен автоматически отключается в случае перегрева, что предотвращает его поломку.
- Надежность — нагревательный элемент из жаростойкой слюды обеспечивает быстрый выход на рабочую температуру и выдерживает длительную эксплуатацию без риска разрушения.
- Эргономичность — фен можно устанавливать на плоскую поверхность соплом вверх (например, для остывания после окончания работы).
- Безопасность — D-образная рукоятка предохраняет пользователя от соприкосновения с нагретой поверхностью.
- Продуманная комплектация — фен поставляется с 4 насадками: плоской для нагрева больших поверхностей, стеклозащитной для разогрева различных материалов или стыков слоев, редукционной для точечного нагрева небольших участков и отражающей насадкой для работы с трубами и изгибания пластика.
- Удобная работа — фен весит всего 0,81 кг, кабель длиной 3 м позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
- Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе
Теги товара: 2000 вт
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