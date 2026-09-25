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Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима купить с доставкой в Москве
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Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима

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Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 1
Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 2
Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 3
Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 4
Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 5
Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 6
Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 7
Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 8
Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 9
Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 10
Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 11
Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 12
Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 13
Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 14
Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 15
Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 16
Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 1
  • Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 2
  • Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 3
  • Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 4
  • Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 5
  • Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 6
  • Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 7
  • Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 8
  • Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 9
  • Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 10
  • Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 11
  • Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 12
  • Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 13
  • Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 14
  • Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 15
  • Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 16
  • Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743836
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима
2 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Фен технический 1 штНасадка плоская 1 штНасадка редукционная 1 штНасадка огибающая 1 штНасадка для защиты стекла 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 шт
Мощность, Вт
2000
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х9
Вес, кг.
2.2

Описание товара Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима

Технический фен Denzel HGCH-2000V 28006 мощностью 2000 Вт поддерживает 2 режима работы: подачу воздуха объемом 300 л/мин при температуре 60-350 °C и генерацию воздушного потока 500 л/мин при температуре 60-600 °C. Также возможна деликатная сушка при 60 °С. Для выбора режима предусмотрен удобный переключатель на рукоятке. Инструмент используется для нагрева и просушивания поверхностей и соединений, сварки пластиковых труб, пайки, снятия лакокрасочных покрытий, размораживания труб, установки термоусадочных трубок, сгибания пластика, дезинфекции.

Преимущества

  • Плавная регулировка — можно установить оптимальную температуру в диапазоне 60-350 °С и 60-600 °C при помощи поворотного диска.
  • Стабильная работа — производитель предусмотрел функцию поддержания заданной температуры.
  • Термозащита — фен автоматически отключается в случае перегрева, что предотвращает его поломку.
  • Надежность — нагревательный элемент из жаростойкой слюды обеспечивает быстрый выход на рабочую температуру и выдерживает длительную эксплуатацию без риска разрушения.
  • Эргономичность — фен можно устанавливать на плоскую поверхность соплом вверх (например, для остывания после окончания работы).
  • Безопасность — D-образная рукоятка предохраняет пользователя от соприкосновения с нагретой поверхностью.
  • Продуманная комплектация — фен поставляется с 4 насадками: плоской для нагрева больших поверхностей, стеклозащитной для разогрева различных материалов или стыков слоев, редукционной для точечного нагрева небольших участков и отражающей насадкой для работы с трубами и изгибания пластика.
  • Удобная работа — фен весит всего 0,81 кг, кабель длиной 3 м позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
  • Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе


Теги товара: 2000 вт

Отзывы о товаре Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Фен технический 1 штНасадка плоская 1 штНасадка редукционная 1 штНасадка огибающая 1 штНасадка для защиты стекла 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 шт
Мощность, Вт
2000
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Технический фен Denzel HGCH-2000V 28006 мощностью 2000 Вт поддерживает 2 режима работы: подачу воздуха объемом 300 л/мин при температуре 60-350 °C и генерацию воздушного потока 500 л/мин при температуре 60-600 °C. Также возможна деликатная сушка при 60 °С. Для выбора режима предусмотрен удобный переключатель на рукоятке. Инструмент используется для нагрева и просушивания поверхностей и соединений, сварки пластиковых труб, пайки, снятия лакокрасочных покрытий, размораживания труб, установки термоусадочных трубок, сгибания пластика, дезинфекции.

Преимущества

  • Плавная регулировка — можно установить оптимальную температуру в диапазоне 60-350 °С и 60-600 °C при помощи поворотного диска.
  • Стабильная работа — производитель предусмотрел функцию поддержания заданной температуры.
  • Термозащита — фен автоматически отключается в случае перегрева, что предотвращает его поломку.
  • Надежность — нагревательный элемент из жаростойкой слюды обеспечивает быстрый выход на рабочую температуру и выдерживает длительную эксплуатацию без риска разрушения.
  • Эргономичность — фен можно устанавливать на плоскую поверхность соплом вверх (например, для остывания после окончания работы).
  • Безопасность — D-образная рукоятка предохраняет пользователя от соприкосновения с нагретой поверхностью.
  • Продуманная комплектация — фен поставляется с 4 насадками: плоской для нагрева больших поверхностей, стеклозащитной для разогрева различных материалов или стыков слоев, редукционной для точечного нагрева небольших участков и отражающей насадкой для работы с трубами и изгибания пластика.
  • Удобная работа — фен весит всего 0,81 кг, кабель длиной 3 м позволяет свободно перемещаться по рабочей зоне.
  • Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе


Теги товара: 2000 вт
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Отзывы


Фен технический DENZEL 28006, HGCH-2000V, 2000 Вт, 2 режима - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2320 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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