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Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима купить с доставкой в Москве
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Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима

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Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 1
Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 2
Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 3
Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 4
Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 5
Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 6
Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 7
Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 8
Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 9
Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 10
Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 11
Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 12
Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 13
Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 14
Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 15
Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 16
Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 17
Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 1
  • Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 2
  • Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 3
  • Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 4
  • Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 5
  • Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 6
  • Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 7
  • Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 8
  • Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 9
  • Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 10
  • Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 11
  • Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 12
  • Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 13
  • Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 14
  • Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 15
  • Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 16
  • Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 17
  • Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743834
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима
1 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Фен технический 1 штНасадка плоская 1 штНасадка редукционная 1 штНасадка огибающая 1 штНасадка для защиты стекла 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 шт
Мощность, Вт
2000
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х9
Вес, г.
990

Описание товара Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима

Технический фен Denzel HGP-2000 28004 мощностью 2000 Вт способен работать в двух режимах: подача воздуха объемом 300 л/мин при температуре 450 °C и генерация воздушного потока 500 л/мин при температуре 600 °C. Нужный режим легко устанавливается при помощи переключателя. Инструмент используется для просушивания поверхностей и соединений, сварки пластиковых труб, снятия обоев, линолеума и удаления лакокрасочных покрытий, размораживания труб, установки термоусадочных трубок, а также решения других задач.

Преимущества

  • Защита от перегрева — при превышении максимально допустимой температуры фен отключается, что предотвращает его поломку.
  • Надежность — нагревательный элемент из слюды отличается жаростойкостью и обеспечивает быстрый разогрев до нужной температуры.
  • Расширенная комплектация — фен поставляется с 4 насадками: широкой для нагрева больших поверхностей, редукционной для точечного нагрева, насадкой для защиты стекла и отражающей насадкой для удобной работы с трубами.
  • Морозостойкий кабель длиной 3 м — можно свободно перемещаться по рабочей зоне.
  • Комфортная работа — фен весит всего 0,9 кг, эргономичная рукоятка удобно ложится в руку.
  • Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе


Теги товара: 2000 вт

Отзывы о товаре Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Фен технический 1 штНасадка плоская 1 штНасадка редукционная 1 штНасадка огибающая 1 штНасадка для защиты стекла 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 шт
Мощность, Вт
2000
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Технический фен Denzel HGP-2000 28004 мощностью 2000 Вт способен работать в двух режимах: подача воздуха объемом 300 л/мин при температуре 450 °C и генерация воздушного потока 500 л/мин при температуре 600 °C. Нужный режим легко устанавливается при помощи переключателя. Инструмент используется для просушивания поверхностей и соединений, сварки пластиковых труб, снятия обоев, линолеума и удаления лакокрасочных покрытий, размораживания труб, установки термоусадочных трубок, а также решения других задач.

Преимущества

  • Защита от перегрева — при превышении максимально допустимой температуры фен отключается, что предотвращает его поломку.
  • Надежность — нагревательный элемент из слюды отличается жаростойкостью и обеспечивает быстрый разогрев до нужной температуры.
  • Расширенная комплектация — фен поставляется с 4 насадками: широкой для нагрева больших поверхностей, редукционной для точечного нагрева, насадкой для защиты стекла и отражающей насадкой для удобной работы с трубами.
  • Морозостойкий кабель длиной 3 м — можно свободно перемещаться по рабочей зоне.
  • Комфортная работа — фен весит всего 0,9 кг, эргономичная рукоятка удобно ложится в руку.
  • Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе


Теги товара: 2000 вт
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Отзывы


Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1660 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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