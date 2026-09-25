Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима
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Характеристики
Описание товара Фен технический DENZEL 28004, HGP-2000, 2000 Вт, 2 режима
Технический фен Denzel HGP-2000 28004 мощностью 2000 Вт способен работать в двух режимах: подача воздуха объемом 300 л/мин при температуре 450 °C и генерация воздушного потока 500 л/мин при температуре 600 °C. Нужный режим легко устанавливается при помощи переключателя. Инструмент используется для просушивания поверхностей и соединений, сварки пластиковых труб, снятия обоев, линолеума и удаления лакокрасочных покрытий, размораживания труб, установки термоусадочных трубок, а также решения других задач.
Преимущества
- Защита от перегрева — при превышении максимально допустимой температуры фен отключается, что предотвращает его поломку.
- Надежность — нагревательный элемент из слюды отличается жаростойкостью и обеспечивает быстрый разогрев до нужной температуры.
- Расширенная комплектация — фен поставляется с 4 насадками: широкой для нагрева больших поверхностей, редукционной для точечного нагрева, насадкой для защиты стекла и отражающей насадкой для удобной работы с трубами.
- Морозостойкий кабель длиной 3 м — можно свободно перемещаться по рабочей зоне.
- Комфортная работа — фен весит всего 0,9 кг, эргономичная рукоятка удобно ложится в руку.
- Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе
Теги товара: 2000 вт
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Технический фен Denzel HGP-2000 28004 мощностью 2000 Вт способен работать в двух режимах: подача воздуха объемом 300 л/мин при температуре 450 °C и генерация воздушного потока 500 л/мин при температуре 600 °C. Нужный режим легко устанавливается при помощи переключателя. Инструмент используется для просушивания поверхностей и соединений, сварки пластиковых труб, снятия обоев, линолеума и удаления лакокрасочных покрытий, размораживания труб, установки термоусадочных трубок, а также решения других задач.
Преимущества
- Защита от перегрева — при превышении максимально допустимой температуры фен отключается, что предотвращает его поломку.
- Надежность — нагревательный элемент из слюды отличается жаростойкостью и обеспечивает быстрый разогрев до нужной температуры.
- Расширенная комплектация — фен поставляется с 4 насадками: широкой для нагрева больших поверхностей, редукционной для точечного нагрева, насадкой для защиты стекла и отражающей насадкой для удобной работы с трубами.
- Морозостойкий кабель длиной 3 м — можно свободно перемещаться по рабочей зоне.
- Комфортная работа — фен весит всего 0,9 кг, эргономичная рукоятка удобно ложится в руку.
- Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе
Теги товара: 2000 вт
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