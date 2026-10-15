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Миксер строительный DENZEL 27903, EM-1-1220, 1220 Вт, 0-480/0-800 об/мин купить с доставкой в Москве
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Миксер строительный DENZEL 27903, EM-1-1220, 1220 Вт, 0-480/0-800 об/мин

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743828
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Миксер строительный DENZEL 27903, EM-1-1220, 1220 Вт, 0-480/0-800 об/мин
7 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Размеры в упаковке, см
35х33х22
Вес, кг.
5.98

Описание товара Миксер строительный DENZEL 27903, EM-1-1220, 1220 Вт, 0-480/0-800 об/мин

Миксер строительный DENZEL 27903, EM-1-1220, 1220 Вт, 0-480/0-800 об/мин



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Отзывы о товаре Миксер строительный DENZEL 27903, EM-1-1220, 1220 Вт, 0-480/0-800 об/мин




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Описание
Миксер строительный DENZEL 27903, EM-1-1220, 1220 Вт, 0-480/0-800 об/мин


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер строительный DENZEL 27903, EM-1-1220, 1220 Вт, 0-480/0-800 об/мин - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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