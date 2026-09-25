Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В
Оригинальный товар
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Характеристики
Емкость аккумулятора
4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 540 руб.
В наличии
Код товара: 743826
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11 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Модель
CCSH-BL-20-185
Комплектация
Пила циркулярная аккумуляторная - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штДиск пильный - 1 штКлюч шестигранный - 1 штПараллельная направляющая - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Диаметр диска
185
Количество скоростей работы
1
Емкость аккумулятора
4000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х21
Вес, кг.
4.87
Описание товара Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Модель
CCSH-BL-20-185
Комплектация
Пила циркулярная аккумуляторная - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штДиск пильный - 1 штКлюч шестигранный - 1 штПараллельная направляющая - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Диаметр диска
185
Количество скоростей работы
1
Емкость аккумулятора
4000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В - по цене 11540 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила циркулярная аккумуляторная бесщет. DENZEL 27409, CCSH-BL-20-185, 185 мм, Li-Ion, 20 В