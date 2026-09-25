Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм
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Характеристики
Описание товара Пила циркулярная DENZEL 27306, CSD-190, 1600 Вт, 190 мм
Циркулярная пила Denzel CSD-190 27306 мощностью 1600 Вт используется для продольного и поперечного распиливания древесины. Совместима с пильными дисками диаметром 190 мм. Шарнирное крепление режущего узла позволяет регулировать глубину пропила, а также угол наклона в диапазоне 0-45°. Максимальная глубина пропила под углом 90° составляет 67 мм, под углом 45° — 47 мм, быстрая регулировка глубины пропила повышает эффективность работы. Пила оптимальна для бытового использования.
Преимущества
- Безопасность — блокировка клавиши включения предотвращает случайный запуск двигателя, подвижный защитный кожух исключает контакт с вращающимся диском.
- Эффективное удаление опилок — конструкцией предусмотрен патрубок для подключения пылесоса (внешний 39 мм, внутренний 35 мм).
- Надежность — высокопрочная стальная подошва выдерживает интенсивное использование.
- Быстрая подготовка к работе — блокировка шпинделя упрощает установку и замену оснастки, шестигранный ключ для снятия диска входит в комплект поставки.
- Высокое качество работ — входящая в комплект поставки параллельная направляющая позволяет получить точный и ровный продольный распил.
- Эргономичность — основная обрезиненная рукоятка и дополнительная обеспечивают комфортный и надежный хват.
- Морозостойкий кабель длиной 3 м — можно свободно перемещаться по рабочей зоне.
- Готовность к эксплуатации — циркулярная пила поставляется с пильным диском по дереву.
- Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Циркулярная пила Denzel CSD-190 27306 мощностью 1600 Вт используется для продольного и поперечного распиливания древесины. Совместима с пильными дисками диаметром 190 мм. Шарнирное крепление режущего узла позволяет регулировать глубину пропила, а также угол наклона в диапазоне 0-45°. Максимальная глубина пропила под углом 90° составляет 67 мм, под углом 45° — 47 мм, быстрая регулировка глубины пропила повышает эффективность работы. Пила оптимальна для бытового использования.
Преимущества
- Безопасность — блокировка клавиши включения предотвращает случайный запуск двигателя, подвижный защитный кожух исключает контакт с вращающимся диском.
- Эффективное удаление опилок — конструкцией предусмотрен патрубок для подключения пылесоса (внешний 39 мм, внутренний 35 мм).
- Надежность — высокопрочная стальная подошва выдерживает интенсивное использование.
- Быстрая подготовка к работе — блокировка шпинделя упрощает установку и замену оснастки, шестигранный ключ для снятия диска входит в комплект поставки.
- Высокое качество работ — входящая в комплект поставки параллельная направляющая позволяет получить точный и ровный продольный распил.
- Эргономичность — основная обрезиненная рукоятка и дополнительная обеспечивают комфортный и надежный хват.
- Морозостойкий кабель длиной 3 м — можно свободно перемещаться по рабочей зоне.
- Готовность к эксплуатации — циркулярная пила поставляется с пильным диском по дереву.
- Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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