Лобзик электрический MTX 27182, MJSS-75, 750 Вт, 75 мм
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Характеристики
Описание товара Лобзик электрический MTX 27182, MJSS-75, 750 Вт, 75 мм
Электрический лобзик MTX MJSS-75 27182 мощностью 750 Вт предназначен для выполнения прямого и фигурного реза деревянных и металлических заготовок, максимальная глубина пропила составляет 75 и 8 мм соответственно. Подходит также для работы с листовыми материалами из пластика. Частота ходов пилки составляет 1000-3000 ход/мин, что обеспечивает высокую производительность. Степень наклона подошвы регулируется в диапазоне 0-45°, что позволяет выполнять пропилы под углом. Лобзик рекомендован для использования в быту.
Преимущества
- Быстрая установка пильного полотна — подготовка к работе не занимает много времени.
- Комфортная эксплуатация — клавишу пуска можно зафиксировать во включенном состоянии, что снижает усталость во время длительной работы.
- Электронная регулировка скорости — частота ходов пилки меняется в зависимости от степени нажатия на клавишу пуска, что позволяет эффективно работать с разными материалами и оснасткой.
- Возможность подключения к пылесосу — для этого предусмотрен специальный патрубок, такое решение обеспечивает чистоту рабочей зоны.
- Надежность — прочная штампованная подошва устойчива к деформации, что повышает качество выполняемых работ.
- Эргономичность — лобзик весит всего 1,36 кг, обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват.
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Электрический лобзик MTX MJSS-75 27182 мощностью 750 Вт предназначен для выполнения прямого и фигурного реза деревянных и металлических заготовок, максимальная глубина пропила составляет 75 и 8 мм соответственно. Подходит также для работы с листовыми материалами из пластика. Частота ходов пилки составляет 1000-3000 ход/мин, что обеспечивает высокую производительность. Степень наклона подошвы регулируется в диапазоне 0-45°, что позволяет выполнять пропилы под углом. Лобзик рекомендован для использования в быту.
Преимущества
- Быстрая установка пильного полотна — подготовка к работе не занимает много времени.
- Комфортная эксплуатация — клавишу пуска можно зафиксировать во включенном состоянии, что снижает усталость во время длительной работы.
- Электронная регулировка скорости — частота ходов пилки меняется в зависимости от степени нажатия на клавишу пуска, что позволяет эффективно работать с разными материалами и оснасткой.
- Возможность подключения к пылесосу — для этого предусмотрен специальный патрубок, такое решение обеспечивает чистоту рабочей зоны.
- Надежность — прочная штампованная подошва устойчива к деформации, что повышает качество выполняемых работ.
- Эргономичность — лобзик весит всего 1,36 кг, обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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