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Лобзик электрический MTX 27182, MJSS-75, 750 Вт, 75 мм купить с доставкой в Москве
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Лобзик электрический MTX 27182, MJSS-75, 750 Вт, 75 мм

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Лобзик электрический MTX 27182, MJSS-75, 750 Вт, 75 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743818
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лобзик электрический MTX 27182, MJSS-75, 750 Вт, 75 мм
2 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Комплектация
Пилки 1 штКлюч 1 штРуководство пользователя 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х8
Вес, кг.
1.35

Описание товара Лобзик электрический MTX 27182, MJSS-75, 750 Вт, 75 мм

Электрический лобзик MTX MJSS-75 27182 мощностью 750 Вт предназначен для выполнения прямого и фигурного реза деревянных и металлических заготовок, максимальная глубина пропила составляет 75 и 8 мм соответственно. Подходит также для работы с листовыми материалами из пластика. Частота ходов пилки составляет 1000-3000 ход/мин, что обеспечивает высокую производительность. Степень наклона подошвы регулируется в диапазоне 0-45°, что позволяет выполнять пропилы под углом. Лобзик рекомендован для использования в быту.

Преимущества

  • Быстрая установка пильного полотна — подготовка к работе не занимает много времени.
  • Комфортная эксплуатация — клавишу пуска можно зафиксировать во включенном состоянии, что снижает усталость во время длительной работы.
  • Электронная регулировка скорости — частота ходов пилки меняется в зависимости от степени нажатия на клавишу пуска, что позволяет эффективно работать с разными материалами и оснасткой.
  • Возможность подключения к пылесосу — для этого предусмотрен специальный патрубок, такое решение обеспечивает чистоту рабочей зоны.
  • Надежность — прочная штампованная подошва устойчива к деформации, что повышает качество выполняемых работ.
  • Эргономичность — лобзик весит всего 1,36 кг, обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие

Отзывы о товаре Лобзик электрический MTX 27182, MJSS-75, 750 Вт, 75 мм




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Характеристики
Бренд
MTX
Комплектация
Пилки 1 штКлюч 1 штРуководство пользователя 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Электрический лобзик MTX MJSS-75 27182 мощностью 750 Вт предназначен для выполнения прямого и фигурного реза деревянных и металлических заготовок, максимальная глубина пропила составляет 75 и 8 мм соответственно. Подходит также для работы с листовыми материалами из пластика. Частота ходов пилки составляет 1000-3000 ход/мин, что обеспечивает высокую производительность. Степень наклона подошвы регулируется в диапазоне 0-45°, что позволяет выполнять пропилы под углом. Лобзик рекомендован для использования в быту.

Преимущества

  • Быстрая установка пильного полотна — подготовка к работе не занимает много времени.
  • Комфортная эксплуатация — клавишу пуска можно зафиксировать во включенном состоянии, что снижает усталость во время длительной работы.
  • Электронная регулировка скорости — частота ходов пилки меняется в зависимости от степени нажатия на клавишу пуска, что позволяет эффективно работать с разными материалами и оснасткой.
  • Возможность подключения к пылесосу — для этого предусмотрен специальный патрубок, такое решение обеспечивает чистоту рабочей зоны.
  • Надежность — прочная штампованная подошва устойчива к деформации, что повышает качество выполняемых работ.
  • Эргономичность — лобзик весит всего 1,36 кг, обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лобзик электрический MTX 27182, MJSS-75, 750 Вт, 75 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2000 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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