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Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм купить с доставкой в Москве
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Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм

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Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 1
Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 2
Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 3
Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 4
Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 5
Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 6
Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 7
Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 8
Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 9
Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 10
Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 11
Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 12
Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 13
Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 14
Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 15
Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 16
Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма ручки
скобовидная
  • Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 1
  • Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 2
  • Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 3
  • Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 4
  • Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 5
  • Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 6
  • Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 7
  • Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 8
  • Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 9
  • Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 10
  • Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 11
  • Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 12
  • Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 13
  • Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 14
  • Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 15
  • Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 16
  • Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743817
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм
3 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Лобзик электрический 1 штПараллельная направляющая 1 штПилка по дереву 1 штПилка по металлу 1 штКлюч шестигранный 1 штАдаптер подключения пылесоса 1 штКомплект запасных угольных щеток 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 шт
Форма ручки
скобовидная
Обрезиненная рукоятка
да
Маятниковый ход
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х9
Вес, кг.
2.57

Описание товара Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм

Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм



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Отзывы о товаре Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Лобзик электрический 1 штПараллельная направляющая 1 штПилка по дереву 1 штПилка по металлу 1 штКлюч шестигранный 1 штАдаптер подключения пылесоса 1 штКомплект запасных угольных щеток 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 шт
Форма ручки
скобовидная
Обрезиненная рукоятка
да
Маятниковый ход
да
Страна производитель
Китай
Описание
Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лобзик электрический DENZEL 27104, JSD-85, 700 Вт, 85 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3010 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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