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Лобзик электрический DENZEL 27103, JS-80, 650 Вт, 80 мм купить с доставкой в Москве
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Лобзик электрический DENZEL 27103, JS-80, 650 Вт, 80 мм

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743816
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Размеры в упаковке, см
29х23х9
Вес, кг.
2.84

Описание товара Лобзик электрический DENZEL 27103, JS-80, 650 Вт, 80 мм

Лобзик электрический DENZEL 27103, JS-80, 650 Вт, 80 мм



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Отзывы о товаре Лобзик электрический DENZEL 27103, JS-80, 650 Вт, 80 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Описание
Лобзик электрический DENZEL 27103, JS-80, 650 Вт, 80 мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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