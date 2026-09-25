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Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В купить с доставкой в Москве
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Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В

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Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 1
Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 2
Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 3
Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 4
Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 5
Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 6
Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 7
Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 8
Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 9
Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 10
Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 11
Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 12
Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 13
Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 14
Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 15
Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 16
Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 1
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 2
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 3
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 4
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 5
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 6
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 7
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 8
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 9
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 10
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 11
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 12
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 13
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 14
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 15
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 16
  • Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743814
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Перфоратор аккумуляторный - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штРукоятка боковая - 1 штОграничитель глубины - 1 штБур 6х160 мм - 1 штБур 8х160 мм - 1 штБур 10х160 мм - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Макс. энергия удара
3
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х31х13
Вес, кг.
5.47

Описание товара Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В

Аккумуляторный перфоратор Denzel RHH-BL-20-28 26707 используется для сверления и бурения отверстий в различных материалах, разрушения кирпичной кладки, штробления бетона, камня и кирпича. Максимальный диаметр отверстий в древесине составляет 40 мм, металле — 13 мм, бетоне — 28 мм. Можно выбрать один из трех режимов работы: долбление, сверление и сверление с ударом. Угловое положение долота регулируется для наиболее эффективной работы. Максимальная частота вращения составляет 1050 об/мин, ударов — 4800 уд/мин.

Мощный и долговечный бесщеточный двигатель обеспечивает силу удара 3 Дж. Инструмент питается от батареи Li-Ion 20 В, пригодится для бытового применения.

Преимущества

Отзывы о товаре Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Перфоратор аккумуляторный - 1 штБатарея аккумуляторная - 1 штЗарядное устройство - 1 штРукоятка боковая - 1 штОграничитель глубины - 1 штБур 6х160 мм - 1 штБур 8х160 мм - 1 штБур 10х160 мм - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Макс. энергия удара
3
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторный перфоратор Denzel RHH-BL-20-28 26707 используется для сверления и бурения отверстий в различных материалах, разрушения кирпичной кладки, штробления бетона, камня и кирпича. Максимальный диаметр отверстий в древесине составляет 40 мм, металле — 13 мм, бетоне — 28 мм. Можно выбрать один из трех режимов работы: долбление, сверление и сверление с ударом. Угловое положение долота регулируется для наиболее эффективной работы. Максимальная частота вращения составляет 1050 об/мин, ударов — 4800 уд/мин.

Мощный и долговечный бесщеточный двигатель обеспечивает силу удара 3 Дж. Инструмент питается от батареи Li-Ion 20 В, пригодится для бытового применения.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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