Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В
Аккумуляторный перфоратор Denzel RHH-BL-20-28 26707 используется для сверления и бурения отверстий в различных материалах, разрушения кирпичной кладки, штробления бетона, камня и кирпича. Максимальный диаметр отверстий в древесине составляет 40 мм, металле — 13 мм, бетоне — 28 мм. Можно выбрать один из трех режимов работы: долбление, сверление и сверление с ударом. Угловое положение долота регулируется для наиболее эффективной работы. Максимальная частота вращения составляет 1050 об/мин, ударов — 4800 уд/мин.
Мощный и долговечный бесщеточный двигатель обеспечивает силу удара 3 Дж. Инструмент питается от батареи Li-Ion 20 В, пригодится для бытового применения.
Преимущества
- Безопасность — предохранительная муфта предотвращает рывок инструмента в случае заклинивания бура.
- Подсветка рабочей зоны — светодиод включается одновременно с запуском двигателя.
- Универсальность — аккумулятор Li-Ion емкостью 4 А·ч совместим со всеми инструментами единой платформы Denzel Power System 20V.
- Контроль уровня заряда — на корпусе батареи предусмотрен индикатор, позволяющий быстро оценить необходимость подзарядки.
- Электронная регулировка — частота вращения плавно изменяется в зависимости от степени нажатия на клавишу пуска.
- Надежная фиксация оснастки — хвостовик SDS PLUS легко и быстро устанавливается в патрон перфоратора.
- Функция реверса — направление вращения можно изменить нажатием на переключатель.
- Блокировка случайного включения — двигатель не запустится, если переключатель реверса установлен в среднее положение.
- Электробезопасность — токопроводящие элементы надежно изолированы, инструменту присвоена степень защиты II.
- Эргономичность — боковая рукоятка фиксируется в удобном угловом положении для наиболее комфортной работы.
- Высокое качество выполняемых работ — ограничитель позволяет сверлить и бурить отверстия заданной глубины.
- Комфортная работа — обрезиненная рукоятка н
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 850 руб.2213 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 32 мм, 1500 Вт, SDS Plus, АВТ (ПВ-32-1500 ЭВ)
-
В наличииЦена 10 530 руб.2633 руб. в СплитАккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 11 000 руб. 18 000 руб.2750 руб. в СплитПерфоратор KEYANG PHD-283B
-
В наличииЦена 11 650 руб.2913 руб. в СплитПерфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-SR (2x4,0Ач+ЗУ)
-
В наличииЦена 11 870 руб.2968 руб. в СплитПерфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX)
-
В наличииЦена 12 420 руб.3105 руб. в СплитПерфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж...
-
В наличии БесплатноЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитПерфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-...
-
В наличииЦена 14 050 руб.3513 руб. в СплитПерфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч)
-
В наличииЦена 16 120 руб.4030 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР Профессионал (ЗПМ-45-1350 ЭВ)
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитПерфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, ...
-
В наличииЦена 18 870 руб. 30 070 руб.4718 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, 2 АКБ (4 А·ч), бесщеточный, кей...
Аккумуляторный перфоратор Denzel RHH-BL-20-28 26707 используется для сверления и бурения отверстий в различных материалах, разрушения кирпичной кладки, штробления бетона, камня и кирпича. Максимальный диаметр отверстий в древесине составляет 40 мм, металле — 13 мм, бетоне — 28 мм. Можно выбрать один из трех режимов работы: долбление, сверление и сверление с ударом. Угловое положение долота регулируется для наиболее эффективной работы. Максимальная частота вращения составляет 1050 об/мин, ударов — 4800 уд/мин.
Мощный и долговечный бесщеточный двигатель обеспечивает силу удара 3 Дж. Инструмент питается от батареи Li-Ion 20 В, пригодится для бытового применения.
Преимущества
- Безопасность — предохранительная муфта предотвращает рывок инструмента в случае заклинивания бура.
- Подсветка рабочей зоны — светодиод включается одновременно с запуском двигателя.
- Универсальность — аккумулятор Li-Ion емкостью 4 А·ч совместим со всеми инструментами единой платформы Denzel Power System 20V.
- Контроль уровня заряда — на корпусе батареи предусмотрен индикатор, позволяющий быстро оценить необходимость подзарядки.
- Электронная регулировка — частота вращения плавно изменяется в зависимости от степени нажатия на клавишу пуска.
- Надежная фиксация оснастки — хвостовик SDS PLUS легко и быстро устанавливается в патрон перфоратора.
- Функция реверса — направление вращения можно изменить нажатием на переключатель.
- Блокировка случайного включения — двигатель не запустится, если переключатель реверса установлен в среднее положение.
- Электробезопасность — токопроводящие элементы надежно изолированы, инструменту присвоена степень защиты II.
- Эргономичность — боковая рукоятка фиксируется в удобном угловом положении для наиболее комфортной работы.
- Высокое качество выполняемых работ — ограничитель позволяет сверлить и бурить отверстия заданной глубины.
- Комфортная работа — обрезиненная рукоятка н
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Отзывы о товаре Перфоратор аккумуляторный бесщет. DENZEL 26707, RHH-BL-20-28, 3 Дж, Li-Ion, 20 В