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Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. купить с доставкой в Москве
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Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж.

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Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 1
Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 2
Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 3
Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 4
Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 5
Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 6
Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 7
Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 8
Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 9
Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 10
Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 11
Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 12
Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 13
Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 14
Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 15
Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 16
Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 17
Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
22
  • Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 1
  • Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 2
  • Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 3
  • Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 4
  • Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 5
  • Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 6
  • Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 7
  • Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 8
  • Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 9
  • Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 10
  • Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 11
  • Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 12
  • Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 13
  • Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 14
  • Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 15
  • Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 16
  • Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 17
  • Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743813
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж.
2 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Дополнительная рукоятка
да
Комплектация
Перфоратор электрический 1 шт Боковая рукоятка 1 шт Глубиномер 1 шт Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 шт
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
22
Макс. энергия удара
2.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х27х11
Вес, кг.
3.25

Описание товара Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж.

Электрический перфоратор MTX MRH-600-22 26682 мощностью 600 Вт, с патроном под хвостовик SDS-Plus, развивает энергию удара до 2,2 Дж и работает в одном из трех режимов: сверление, сверление с ударом, долбление + регулировка позиции долота. Для выбора нужного режима предусмотрен удобный переключатель. Инструмент используется для получения отверстий в бетоне, металле, древесине, кирпиче, а также для штробления стен. Максимальный диаметр отверстий при сверлении в бетоне составляет 22 мм, в металле — 13 мм, в древесине — 30 мм. Перфоратор может совершать до 4800 ударов в минуту, что обеспечивает высокую производительность и эффективность при работе с различными материалами.

Преимущества

  • Выбор оптимального режима — скорость вращения шпинделя плавно регулируется в диапазоне 0-1600 об/мин.
  • Получение отверстий нужной глубины — производитель предусмотрел специальный ограничитель.
  • Быстрая подготовка к работе — оснастка с хвостовиком SDS-Plus легко устанавливается и надежно фиксируется в патроне.
  • Безопасность — предохранительная муфта исключает рывок инструмента при заклинивании бура.
  • Защита от электротравм — все токопроводящие элементы имеют двойную изоляцию.
  • Смена направления вращения оснастки — функция реверса позволяет без труда извлечь заклинивший бур.
  • Степень защиты IP20 — исключено попадание внутрь корпуса твердых предметов диаметром более 12,5 мм.
  • Возможность фиксации кнопки пуска — ее не нужно постоянно удерживать в нажатом положении.
  • Комфортная эксплуатация — прорезиненная рукоятка не выскальзывает из руки, а также эффективно поглощает вибрации во время работы.
  • Эргономичность — вспомогательная рукоятка с возможностью поворота на 360° обеспечивает максимально удобный захват.
  • Удобное перемещение по рабочей зоне — длина сетевого кабеля составляет 2 м.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж.




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Характеристики
Бренд
MTX
Дополнительная рукоятка
да
Комплектация
Перфоратор электрический 1 шт Боковая рукоятка 1 шт Глубиномер 1 шт Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном 1 шт
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
22
Макс. энергия удара
2.2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Электрический перфоратор MTX MRH-600-22 26682 мощностью 600 Вт, с патроном под хвостовик SDS-Plus, развивает энергию удара до 2,2 Дж и работает в одном из трех режимов: сверление, сверление с ударом, долбление + регулировка позиции долота. Для выбора нужного режима предусмотрен удобный переключатель. Инструмент используется для получения отверстий в бетоне, металле, древесине, кирпиче, а также для штробления стен. Максимальный диаметр отверстий при сверлении в бетоне составляет 22 мм, в металле — 13 мм, в древесине — 30 мм. Перфоратор может совершать до 4800 ударов в минуту, что обеспечивает высокую производительность и эффективность при работе с различными материалами.

Преимущества

  • Выбор оптимального режима — скорость вращения шпинделя плавно регулируется в диапазоне 0-1600 об/мин.
  • Получение отверстий нужной глубины — производитель предусмотрел специальный ограничитель.
  • Быстрая подготовка к работе — оснастка с хвостовиком SDS-Plus легко устанавливается и надежно фиксируется в патроне.
  • Безопасность — предохранительная муфта исключает рывок инструмента при заклинивании бура.
  • Защита от электротравм — все токопроводящие элементы имеют двойную изоляцию.
  • Смена направления вращения оснастки — функция реверса позволяет без труда извлечь заклинивший бур.
  • Степень защиты IP20 — исключено попадание внутрь корпуса твердых предметов диаметром более 12,5 мм.
  • Возможность фиксации кнопки пуска — ее не нужно постоянно удерживать в нажатом положении.
  • Комфортная эксплуатация — прорезиненная рукоятка не выскальзывает из руки, а также эффективно поглощает вибрации во время работы.
  • Эргономичность — вспомогательная рукоятка с возможностью поворота на 360° обеспечивает максимально удобный захват.
  • Удобное перемещение по рабочей зоне — длина сетевого кабеля составляет 2 м.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
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Отзывы


Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2530 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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