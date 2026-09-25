Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж.
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Характеристики
Описание товара Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж.
Электрический перфоратор MTX MRH-600-22 26682 мощностью 600 Вт, с патроном под хвостовик SDS-Plus, развивает энергию удара до 2,2 Дж и работает в одном из трех режимов: сверление, сверление с ударом, долбление + регулировка позиции долота. Для выбора нужного режима предусмотрен удобный переключатель. Инструмент используется для получения отверстий в бетоне, металле, древесине, кирпиче, а также для штробления стен. Максимальный диаметр отверстий при сверлении в бетоне составляет 22 мм, в металле — 13 мм, в древесине — 30 мм. Перфоратор может совершать до 4800 ударов в минуту, что обеспечивает высокую производительность и эффективность при работе с различными материалами.
Преимущества
- Выбор оптимального режима — скорость вращения шпинделя плавно регулируется в диапазоне 0-1600 об/мин.
- Получение отверстий нужной глубины — производитель предусмотрел специальный ограничитель.
- Быстрая подготовка к работе — оснастка с хвостовиком SDS-Plus легко устанавливается и надежно фиксируется в патроне.
- Безопасность — предохранительная муфта исключает рывок инструмента при заклинивании бура.
- Защита от электротравм — все токопроводящие элементы имеют двойную изоляцию.
- Смена направления вращения оснастки — функция реверса позволяет без труда извлечь заклинивший бур.
- Степень защиты IP20 — исключено попадание внутрь корпуса твердых предметов диаметром более 12,5 мм.
- Возможность фиксации кнопки пуска — ее не нужно постоянно удерживать в нажатом положении.
- Комфортная эксплуатация — прорезиненная рукоятка не выскальзывает из руки, а также эффективно поглощает вибрации во время работы.
- Эргономичность — вспомогательная рукоятка с возможностью поворота на 360° обеспечивает максимально удобный захват.
- Удобное перемещение по рабочей зоне — длина сетевого кабеля составляет 2 м.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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Электрический перфоратор MTX MRH-600-22 26682 мощностью 600 Вт, с патроном под хвостовик SDS-Plus, развивает энергию удара до 2,2 Дж и работает в одном из трех режимов: сверление, сверление с ударом, долбление + регулировка позиции долота. Для выбора нужного режима предусмотрен удобный переключатель. Инструмент используется для получения отверстий в бетоне, металле, древесине, кирпиче, а также для штробления стен. Максимальный диаметр отверстий при сверлении в бетоне составляет 22 мм, в металле — 13 мм, в древесине — 30 мм. Перфоратор может совершать до 4800 ударов в минуту, что обеспечивает высокую производительность и эффективность при работе с различными материалами.
Преимущества
- Выбор оптимального режима — скорость вращения шпинделя плавно регулируется в диапазоне 0-1600 об/мин.
- Получение отверстий нужной глубины — производитель предусмотрел специальный ограничитель.
- Быстрая подготовка к работе — оснастка с хвостовиком SDS-Plus легко устанавливается и надежно фиксируется в патроне.
- Безопасность — предохранительная муфта исключает рывок инструмента при заклинивании бура.
- Защита от электротравм — все токопроводящие элементы имеют двойную изоляцию.
- Смена направления вращения оснастки — функция реверса позволяет без труда извлечь заклинивший бур.
- Степень защиты IP20 — исключено попадание внутрь корпуса твердых предметов диаметром более 12,5 мм.
- Возможность фиксации кнопки пуска — ее не нужно постоянно удерживать в нажатом положении.
- Комфортная эксплуатация — прорезиненная рукоятка не выскальзывает из руки, а также эффективно поглощает вибрации во время работы.
- Эргономичность — вспомогательная рукоятка с возможностью поворота на 360° обеспечивает максимально удобный захват.
- Удобное перемещение по рабочей зоне — длина сетевого кабеля составляет 2 м.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Отзывы о товаре Перфоратор электрический MTX 26682, MRH-600-22, SDS-Plus, 600 Вт, 2,2 Дж, 3 плюс 1 реж.